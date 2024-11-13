Hendek'te Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Hendek'te Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Hendek\'te Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

AFAD, Hendek'te 7,2'lik deprem senaryosuyla arama kurtarma tatbikatı düzenledi.

13.11.2024 10:47
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AFAD tarafından Sakarya'nın Hendek ilçesinde çeşitli illerden gelen ekiplerin de desteğiyle arama kurtarma çalışmaları yürütüldü.

Tatbikat senaryosuna göre, Bolu ve çevresinde 7,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmesi sonucu Hendek'te tek katlı binada çökme yaşandı. Enkaz altında kalan vatandaşların olduğu bilgisi üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye gönderildi.

AFAD Sakarya ve Kütahya ekibi ile jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, UMKE, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE), Hayat Arama Kurtarma Ekibi, Kızılay, ASDM görevlileri, vakit kaybetmeden enkaza müdahale çalışmalarına başladı.

Tatbikat alanında çalışan ekipler zaman zaman enkaz altında kalan vatandaşların yakınlarını sakinleştirmeye çalışırken, depremzede yakınlarına Kızılay ve ASDM ekiplerince sosyal destek sağlandı.

Ekiplerin, göçük altında kalanları kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etmeleriyle tatbikat sona erdi.

Hendek Kaymakamı Halil İbrahim Acır, AFAD Sakarya İl Müdürü Bekir Şen ve Hendek Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Altuntaş da tatbikat alanında incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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