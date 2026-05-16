Hendek'te İş Cinayetleri Artıyor

16.05.2026 18:17
CHP'li Ulaş Karasu, Hendek'teki son iş cinayetlerini eleştirerek denetim eksikliğine dikkat çekti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sakarya'nın Hendek İlçesindeki son 10 gün içinde yaşanan iş cinayetlerine ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Karasu, şunları kaydetti:

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Haftası henüz çok yeni geride kalmış ve Soma katliamı anılırken; Sakarya Hendek İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde yalnızca son 10 gün içerisinde yaşanan üç ayrı faciada, üç emekçimizin yaşamını yitirmesi, Türkiye'de çalışma hayatının nasıl bir denetimsizlik ve güvencesizlik düzenine teslim edildiğini bir kez daha ortaya koymuştur. İlk olay 8 Mayıs günü yaşanmıştır. Kayış üretimi yapan bir fabrikada patlama meydana gelmiş, patlamada ağır yaralanan 26 yaşındaki Tayfun Atış hayatını kaybetmiş, sekiz işçi yaralanmıştır. Ardından, bir alüminyum fabrikasında üzerine ağır rulo parça düşen 52 yaşındaki Hüseyin Bodur hayatını kaybetmiştir. Yine Sakarya İkinci OSB'de çelik yapı üretimi yapılan fabrikada vinç halatının kopması sonucu 41 yaşındaki Muhammet Duman, çelik konstrüksiyonların altında kalarak yaşamını yitirmiştir."

"AKP İKTİDARINDA İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANI TAMAMEN KEYFİYETE SÜRÜKLENMİŞTİR"

Hendek'teki bu ölümler tesadüf eseri değildir. 2020 yılındaki Havai Fişek Fabrikası katliamında yaşananlar hafızalardaki yerini korurken alınmayan önlemlerin, yapılmayan denetimlerin ve emekçinin canını maliyet kalemi olarak gören bir anlayışın eseridir. AKP iktidarı döneminde işçi sağlığı ve iş güvenliği alanı tamamen keyfiyete sürüklenmiştir. Öyle olmasa; yalnızca yılın ilk dört ayında 622 emekçi yaşamdan koparılmaz, iktidarları boyunca yaklaşık 36 bin işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetmezdi. Her facianın ardından yayımlanan sıradan taziye mesajları ve göstermelik açıklamalar; Türkiye'nin ucuz, güvencesiz ve denetimsiz emek rejimi gerçeğini değiştirmemektedir. AKP İktidarında çalışma hayatı; üretimin ve emeğin merkezine insan yaşamını koyan bir anlayıştan tamamen kopmuştur. İş güvenliği maliyet olarak görülüyor, denetim mekanizmaları etkisiz bırakılıyor ve emekçiler adeta kendi kaderlerine terk ediliyor. Oysa bir ülkenin gerçek kalkınması; insan hayatını koruyan, emeği güvence altına alan ve kamusal sorumluluğu esas alan bir anlayışla mümkündür. Hendek'te yaşananlar da çalışma hayatında büyüyen bu çürümenin, kuralsızlığın ve denetimsizliğin ağır sonuçlarından biridir. Soruyoruz: Hendek'te neler yaşanmaktadır? Aynı bölgede kısa süre içerisinde yaşanan bu ölümlerin sorumluları kimlerdir? Denetimler yapılmış mıdır? İş güvenliği önlemleri neden uygulanmamıştır veya uygulandıysa neler yapılmıştır? Emeklilik yaşında olması gerekirken, çalışmak zorunda kalan bir işçinin, en temel istifleme kurallarının bile uygulanmadığı bir fabrikada can vermesi neyin sonucu, kimin eseridir?

KARASU'DAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı derhal göreve çağırıyoruz. Aslolan; emekçiler yaşamını yitirdikten sonra açıklama yapmak değil, iş cinayetleri gerçekleşmeden gerekli önlemleri almak, etkin denetim mekanizmalarını işletmek ve yaşam hakkını korumaktır. Emekçinin canı, kimsenin canından ucuz değildir. İhmaller öldürür, önlemler ise yaşatır. İnsan hayatını hiçe sayan bu kara düzeni değiştirene, çalışma hayatında insan onuru ve yaşam hakkı esas alınana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA

