Hendek'te Kaza: Gamze Çetin'in Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Hendek'te Kaza: Gamze Çetin'in Cenazesi Toprağa Verildi

Hendek\'te Kaza: Gamze Çetin\'in Cenazesi Toprağa Verildi

Gamze Çetin, Hendek'te yolculuk sırasında otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

11.11.2024 15:29
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Gamze Çetin'in (30) cenazesi toprağa verildi. Çetin'in mezar taşına ailesi tarafından çiçek resmi çizildi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Hendek mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.P. yönetimindeki 34 KTH 936 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gamze Çetin'e çarptı. Çetin refüje savrulurken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gamze Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Gamze Çetin'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Gamze Çetin'in cenazesi, işlemlerinin ardından morgdan alınarak memleketi olan Düzce'nin Yığılca ilçesine getirildi. Düzce'de tekstil atölyesinde çalıştığı öğrenilen Gamze Çetin'in cenazesi, Bekirler Köyü Camii'nde kalınan öğle namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi. Çetin'in, geçici olarak tahtadan hazırlanan mezar taşına ailesi tarafından çiçek resmi çizildi.

ERKEK ARKADAŞININ YANINA SAKARYA'YA GİTMİŞ

Bu arada Gamze Çetin'in hafta sonunu geçirmek üzere erkek arkadaşının yanına Sakarya'ya gittiği öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, otomobil sürücüsü E.P.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hendek'te Kaza: Gamze Çetin'in Cenazesi Toprağa Verildi - Son Dakika

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