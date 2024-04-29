Hendek'te okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hendek'te okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesiyle ilgili tutuklama

Hendek\'te okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesiyle ilgili tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisi ve kardeşi tarafından okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesi olayıyla ilgili olarak tutuklama gerçekleştirildi. Şüpheliler, kamu görevlisine karşı silahla kasten basit yaralama suçundan tutuklanmıştır. Soruşturma ise devam etmektedir.

29.04.2024 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Hendek ilçesinde okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesine ilişkin öğrenci velisi ve kardeşi tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Hendek İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenci velisinin müdür ve yardımcısını darbetmesiyle ilgili bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, müdür ve yardımcısının veli ile kardeşi tarafından darbedilmesi olayının Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmesi üzerine ivedi olarak soruşturmaya başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınan şüpheliler F.K. ile S.K. ifade işlemlerinin akabinde 'Kamu görevlisine karşı silahla kasten basit yaralama' suçundan nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklanmaları talebiyle sevk edilmiş ve atılı suçtan tutuklanmıştır. Şüpheliler hakkındaki soruşturma bütün yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

Sakarya, Hendek, Hukuk, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hendek'te okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Edanur’un ölümüyle ilgili İBB’ye tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Edanur'un ölümüyle ilgili İBB'ye tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:51:59. #1.11#
SON DAKİKA: Hendek'te okul müdürü ve yardımcısının darbedilmesiyle ilgili tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement