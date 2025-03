Hendek'te Toprak Kaymaları Mahalleyi Tehdit Ediyor

Toprak altından akan su ve taş ocağı bu mahalleyi parça parça yok ediyor

Araziler parçalandı, evler yamuldu: Can korkusu saranlar bölgeyi terk etti

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde toprak altından akan su ve bölgedeki taş ocağı, mahalleyi parça parça yok ediyor. Düzenli olarak bakımı yapılan yollar her ay çökerken araziler ise metre metre ilçe merkezine yaklaşıyor. Evlerin yamulduğu ve birçok kişinin terk ettiği bölgede kalan bazı vatandaşlar, yeni yapılacak olan yol güzergahının bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Hendek ilçesinde bulunan Bakacak Mahallesi, 2017 yılından beri toprak içinden geçen su ve bölgede bulunan taş ocağının çalışmaları sebebiyle kayıyor. 2020 yılında daha da hızlanan bu kaymalar sebebiyle düzenli olarak yenilenen yollar çöküyor, evler yamuluyor. Afet bölgesi ilan edilen mahallede can korkusu yaşayan vatandaşlar bölgeyi terk ederken kalan bazı vatandaşlar yeni yapılacak olan yol güzergahının bir an önce tamamlanmasını istiyor. Fındık üretimi yapan ve çalışmalara başlamak için tarlalarına gitmek isteyenler, araçlarıyla çökmüş yollarda kalıyor, defalarca yapılan denemeler sonrasında güçlükle yolları aşıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çöken yollara hızla müdahale ederek yaptığını belirten Bakacak Mahalle Muhtarı Saffet Sarı, alternatif güzergahın bir an önce proje aşamasından çıkarak yapılmasını istiyor.

"Evime giden yolları aşmam gerekiyor ama aşamıyoruz"

Gerçekleşen toprak kaymaları neticesinde evi ve ev yolu yamulan mahalle sakini Halit Dündar, "2020 yılından beri oluşan heyelanlardan dolayı evimde ve arazimde kaymalar oluştu. Evime giden yolum kaydı ve evim kullanılamaz halde. Yollar çökmüş, araçlar çıkamıyor. Yollar yapılıyor ama aynı şekilde bozuluyor. Evime giden yolları aşmam gerekiyor ama aşamıyoruz" dedi.

"Paralel olan yerler yaklaşık 8 metre aşağı çöktü"

Bakacak Mahalle Muhtarı Saffet Sarı, "Maceramız 2017 yılında başladı ve yetkili yerlere durumu bildirdik. 2020 yılında bu durum hızlandı ve AFAD'a bildirdik, gelip araştırdılar. 2-3 ev kullanılamaz hale geldi ve onları valiliğin talimatıyla mühürledik. Eskiden yolları senede 3 kere yaptırıyorduk şimdi senede 23 defa yaptırmak zorunda kalıyoruz. Paralel olan yerler yaklaşık 8 metre aşağı çöktü. Bizim burada durumumuz vahim, elektrik direkleri birbirinden ayrıldı ve defaten yerlerini değiştirdik. Geçtiğimiz günlerde gerilmeden dolayı elektrik kabloları koptu, yapıma gelen şirket yolların bozuk olmasından dolayı çalışma yapamadı. Allah razı yolları Sakarya Büyükşehir Belediyesi olsun gelip yaptı ve her defasında da yapıyor. Ama bizim tek sıkıntımız programa alınan alternatif yolun yapımının hızlanması. Biri ölmeden araçlardan biri kaymadan buradan bizim kurtulmamız gerekiyor. Bir an önce alternatif yolun yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Yolun altından gelen sular ve AFAD'ın dediğine göre taş ocağının da etkisi var"

Proje aşamasındaki alternatif olan yolun bir an önce yapılmasını istediğini belirten Sarı, "Yolun altından gelen sular ve AFAD'ın dediğine göre taş ocağının da etkisi var. İkisi birleşince çıkılmaz yol aldı, bizi bu dertten kurtarmaları lazım. Yazın vatandaşlar ilçe merkezinde kalıyor ve şuanda iş güç zamanı gübresini getirecek, eşyasını getirecek ama yollardan dolayı gelemiyor. Devamlı olarak beni arıyorlar daha geçtiğimiz gün yaptırdık yolu şuan yine kullanılamaz hale geldi. Büyükşehir iki kez geldi baktı ve Kızanlık dediğimiz bölgeden yolun olabileceğini söylediler. Ama şuanda bu alternatif güzergah proje aşamasında ve biz bu projenin hızlanmasını istiyoruz. Buraya mühendisler geldi ve derin sondajlar yapıldı. AFAD'ın dediğine göre burada büyük bir kütle var ve en sonunda tamamen yok olacak. İnşallah biri üstündeyken yok olmaz. Bizim mahallemizde 3-4 büyüklüğünde bir deprem olsa burası kesin yıkılır. Allah göstermesin, mahallede de yıkılan evlerin altında kalan insanları biz nasıl kurtaracağız" şeklinde konuştu.