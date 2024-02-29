Hendek\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

29 Şubat'ta evlenmek istemeyen çiftler nedeniyle nikah daireleri boş kaldı

Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.