Hendek'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama - Son Dakika
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Hendek'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Hendek\'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 553 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi ve 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

29.02.2024 17:13  Güncelleme: 17:23
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satanların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Düzenlenen operasyonda yapılan aramada 553 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Sakarya, Hendek, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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