Hendek'te Zincirleme Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Çamlıca-Hendek yolu Çağlayan Mahallesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 54 AFP 536 plakalı ve 54 AHN 588 plakalı otomobillerle 81 ED 312 plakalı tır çarpıştı.

Kazada Hava, Salih ve Şule Nazlı A, Cemil K. ve Selçuk A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.