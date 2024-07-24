Hendek'teki bıçaklı kavgada 2 zanlı tutuklandı

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı.

Başpınar Mahallesi'nde 11 Temmuz'da pazar yeri yakınlarında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede tedavileri tamamlanan şüpheliler A.Y. ve A.C.D. gözaltına alındı.

Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Hendek Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan A.Y. ve A.C.D. tutuklandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 11 Temmuz'da Başpınar Mahallesi pazar yeri yakınlarında gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıkmış, Mehmet Ali D. (18), A.Y. (18), A.C.D. (17) ve E.Ü. (18) bıçakla yaralanmıştı.

Sağlık görevlilerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Ali D, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olaya karıştıkları gerekçesiyle daha önce gözaltına alınan N.Ş, A.T, E.D. ve E.Ü. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.