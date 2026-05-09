Hendek'teki Fabrika Patlaması: 7 İşçi Taburcu

09.05.2026 13:49
Hendek'teki fabrikada patlama sonrası 8 işçi yaralandı, 7'si taburcu oldu, 1'i ağır durumda.

SAKARYA'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada patlama sonrası çıkan yangında yaralanan 8 işçiden 7'si taburcu oldu.

Hendek 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, transmisyon kayışı ve konveyör bandı üreten bir fabrikada, dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 8 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 7'si hastanedeki tedavileri sonrası bugün taburcu oldu. Vücudunda yanıklar bulunan ve durumu ağır olan işçi Tayfun Atış ise Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi, tedavisi sürüyor. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Güncel, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
