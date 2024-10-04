Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 2 Ölü - Son Dakika
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Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 2 Ölü

Hendek\'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 2 Ölü

Hendek'te makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

04.10.2024 21:09
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SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan işçilerden Eray Kızıldağ (22) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Geçen 15 Eylül'de, Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ da yaşamını yitirdi. Genç işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.

Kaynak: DHA

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