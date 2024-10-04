SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, makarna fabrikasında 15 Eylül'de meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamada ağır yaralanan işçilerden Eray Kızıldağ (22) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Geçen 15 Eylül'de, Hendek Organize Sanayi Bölgesinde bulunan makarna fabrikasında yaşanan patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 30 kişi yaralandı. Patlamanın ardından ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisi süren Eray Kızıldağ da yaşamını yitirdi. Genç işçinin yaşamını yitirmesiyle birlikte ölü sayısı 2'ye çıktı.
Son Dakika › Güncel › Hendek'teki Makarna Fabrikası Patlamasında 2 Ölü - Son Dakika
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