Henry Nowak Olayı: Polis Eleştiriliyor

İngiltere'de polis, geçen yıl Southampton kentinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 18 yaşındaki Henry Nowak'ı ağır yaralı haldeyken kelepçelemesi nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi oldu.

Nowak'ı, Sih inancı gereği taşıdığını söylediği 21 santimetrelik bıçakla bıçaklayan 23 yaşındaki Vickrum Digwa, dün çıkarıldığı mahkemede en az 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Öte yandan, Digwa'nın olay sırasında polise, Nowak'ın kendisine saldırdığını söyleyerek yalan beyanda bulunduğu ortaya çıktı.

Polis olay yerine ulaştığında, Digwa'nın sarığının çıkarıldığını ve gözünden yaralandığını öne sürerek "ırkçı saldırıya uğradığını iddia ettiği" kaydedildi.

Mahkemede ortaya çıkan polis vücut kamerası görüntülerinde ise yerde yatan 18 yaşındaki Nowak'ın "Bıçaklandım." ve "Nefes alamıyorum." dediği, bir polisin ise "Sanmıyorum dostum." yanıtını verdiği görüldü.

Görüntülerde polislerin ağır yaralı haldeki Nowak'ı kelepçelediği, daha sonra yaralandığını fark etmelerinin ardından kelepçeleri çıkararak kalp masajı yapmaya başladığı anlar yer aldı.

Olayın ardından Hampshire Polisi özür açıklaması yaparken, polis teşkilatı olaya karışan memurlardan birinin istifa ettiğini, üç memurun ise soruşturmada tanık sıfatıyla yer aldığını duyurdu.

Başbakan Starmer: "Cevaplanması gereken ciddi sorular var"

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, polisin vücut kamerası görüntülerinin yürek burkan nitelikte olduğunu dile getirerek, "Polisin yanıtlaması gereken ciddi sorular var." ifadesini kullandı.

Starmer, özellikle saldırganın olay yerinde yaptığı ırkçılık iddialarının polis kararlarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması gerektiğini belirterek, "Bu görüntüleri izleyip de bu soruların mutlaka cevaplanması gerektiğini düşünmemek imkansız." dedi.

Dava hakimi William Mousley de mahkemede yaptığı değerlendirmede olayın ülke genelinde ırksal gerilimi artırdığını kaydetti.

Kamuoyundaki tepkilerin büyümesi üzerine aşırı sağcı Reform UK partisi lideri Nigel Farage, olayın "beyaz İngilizlerin haklarının etnik azınlıkların haklarının gerisine itilmesinin örneği" olduğunu savundu.

Farage, "(Polis memurları) Henry Nowak'ın öldürülmesiyle ilgilenmektense ırkçı olarak damgalanmaktan korktular." ifadesini kullandı.

Polis ile aşırı sağcı göstericiler arasında arbede yaşandı

Olay anına ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından Southampton'da başlayan protestolarda polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı. Aşırı sağcı Tommy Robinson'ın da katıldığı protestolarda yüzlerce kişi Southampton Polis Merkezi önünde toplandı.

Göstericiler, ABD'de polis müdahalesi sırasında hayatını kaybeden George Floyd'un son sözlerine atıfla "Nefes alamıyorum." sloganları attı.

Akşam saatlerinde devam eden protestolarda bazı göstericiler polis memurlarına çeşitli cisimler attı.

Çevik kuvvet ekiplerine yönelik sandalye, kutu ve meşale atıldığı, bazı görüntülerde ise tuğla ve şişelerin de polise fırlatıldığı görüldü.

İçişleri Bakanı Mahmood: "Protestolarda yaşanan şiddet kabul edilemez"

İngiltere İçişleri Bakanı Shabana Mahmood da protestolarda yaşanan şiddeti "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Mahmood, "Henry'nin ailesi dün oğullarının ölümünün daha fazla bölünme, nefret veya gerilim yaratmak için kullanılmaması yönünde güçlü çağrıda bulundu." yönündeki açıklamasını hatırlatarak, olayın siyasi amaçlarla kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Şiddet olaylarına karışanların yasanın tüm gücüyle karşı karşıya kalacağının altını çizen Mahmood, polise yönelik saldırıları da kınadı.

Söz konusu olaya ilişkin İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada da herkesin yasa önünde eşit olduğunu vurgulayan Mahmood, kamu kurumlarının karar verirken kişilerin ırkı veya dini kimliğini değil, oluşturdukları fiili güvenlik riskini esas alması gerektiğini söyledi.

Nowak'ın ailesi: "Polisin muamelesi insanlık dışı ve aşağılayıcı"

Nowak'ın ailesi de polisin oğullarına yönelik muamelesini "insanlık dışı ve aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

Baba Mark Nowak, mahkeme dışında yaptığı açıklamada, oğlunun ölümünün toplumda yeni bölünmelere neden olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Öte yandan, ülke basınındaki haberlere göre, Digwa'nın aldığı cezanın artırılması için İngiltere Başsavcılığına çok sayıda başvuru yapıldığı bildirildi.

Başsavcılık Ofisi, cezanın yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceğine ilişkin kararın 28 gün içinde verileceğini açıkladı.

İngiltere'nin Southampton kentinde Aralık 2025'te meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Henry Nowak bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.