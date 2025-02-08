Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti

Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti

Hep-Sen, 'Değişimin Adı Hep-Sen: Büyük Türkiye Buluşması' toplantısında Tek-Sağlık-Sen ile birleşti. Bu birleşmeyle sağlık çalışanlarının haklarını daha güçlü savunmayı hedefliyorlar.

08.02.2025 14:29  Güncelleme: 14:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HEP-SEN, 'Değişimin Adı Hep-Sen: Büyük Türkiye Buluşması' toplantısında alınan kararla Tek-Sağlık-Sen ile güçlerini tek çatı altında topladığını duyurdu. Bu birleşme ile Tek-Sağlık-Sen, kamu sağlık ve sosyal hizmet kolunda Hep-Sen'e katılan altıncı sendika oldu. Birleşme ile sağlık çalışanlarının haklarını daha güçlü ve kararlı bir şekilde savunmak hedefleniyor.

Birleşmeye yönelik değerlendirme yapan Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Sağlık çalışanlarının sesi daha da güçleniyor, birleşme umut kaynağı oldu. Hep birlikte, daha büyük hedeflere yürüyoruz. Birliğimizden aldığımız güçle, sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu birleşme ile Hep-Sen'in mücadelesi yeni bir ivme kazanırken, sağlık çalışanlarının hakları için verilen savaş daha da güçlendi. Adalet, emek ve hakkaniyet mücadelesinde Hep-Sen, daha gür bir ses, daha büyük bir güç ve daha sağlam bir iradeyle yoluna devam ediyor" dedi.

Tek-Sağlık Sen Genel Başkanı Cüneyt Yaşar ise "Bu güçlü yapının bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep-Sen çatısı altında mücadelemize daha büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlık emekçileri için omuz omuza Hep-Sen'de mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Politika, Türkiye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:42:31. #1.12#
SON DAKİKA: Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.