Hep-Sen ve Tek-Sağlık-Sen Birleşti

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HEP-SEN, 'Değişimin Adı Hep-Sen: Büyük Türkiye Buluşması' toplantısında alınan kararla Tek-Sağlık-Sen ile güçlerini tek çatı altında topladığını duyurdu. Bu birleşme ile Tek-Sağlık-Sen, kamu sağlık ve sosyal hizmet kolunda Hep-Sen'e katılan altıncı sendika oldu. Birleşme ile sağlık çalışanlarının haklarını daha güçlü ve kararlı bir şekilde savunmak hedefleniyor.

Birleşmeye yönelik değerlendirme yapan Hep-Sen Genel Başkanı Yunus Şimşek, "Sağlık çalışanlarının sesi daha da güçleniyor, birleşme umut kaynağı oldu. Hep birlikte, daha büyük hedeflere yürüyoruz. Birliğimizden aldığımız güçle, sağlık emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz. Bu birleşme ile Hep-Sen'in mücadelesi yeni bir ivme kazanırken, sağlık çalışanlarının hakları için verilen savaş daha da güçlendi. Adalet, emek ve hakkaniyet mücadelesinde Hep-Sen, daha gür bir ses, daha büyük bir güç ve daha sağlam bir iradeyle yoluna devam ediyor" dedi.

Tek-Sağlık Sen Genel Başkanı Cüneyt Yaşar ise "Bu güçlü yapının bir parçası olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Hep-Sen çatısı altında mücadelemize daha büyük bir inanç ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sağlık emekçileri için omuz omuza Hep-Sen'de mücadelemizi sürdüreceğiz. Hep birlikte daha güçlüyüz" diye konuştu.