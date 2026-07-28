Hepatit Mücadelesinde Destek

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Hepatit hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın yanındayız. Ayakta ve yatarak tedavi giderlerini, Hepatit A aşı bedelini, akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini karşılıyoruz" dedi.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından paylaştığı Dünya Hepatit Günü mesajında, "Hepatit hastalığıyla mücadele eden vatandaşlarımızın yanındayız. Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla, ayakta ve yatarak tedavi giderlerini, Hepatit A aşı bedelini, akut/kronik Hepatit B ve Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini karşılıyoruz. Geri ödeme listemizde yer alan 84 adet aşı ve ilaç ile tedavi süreçlerinde hastalarımızı destekliyoruz. Vatandaşlarımızın tedavi imkanlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırmak için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.