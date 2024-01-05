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Her yere onunla gidiyor: Kızı gibi baktığı koyunu peşinden ayrılmıyor - Son Dakika
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Her yere onunla gidiyor: Kızı gibi baktığı koyunu peşinden ayrılmıyor

Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Havva Dündar, evinin ambarında baktığı ve 'Kadriye' ismini verdiği koyunu ile her yere birlikte gidiyor. Dündar'ı kızı gibi sevdiği koyunuyla birlikte çarşı merkezinde yürüyüş yaparken gören vatandaşlar, hayretini gizleyemedi. Sevimli koyun vatandaşların ilgi odağı oldu. Koyununa evinin deposunda baktığını ifade eden Havva Dündar, 'Kadriye evimin bir parçası oldu. Nereye gitsem peşimden ayrılmıyor. Çarşıya pazara beraber yürüyüşe çıkıyoruz. Görenlerin de olumlu ilgisiyle karşılaşıyoruz' dedi.

Her yere onunla gidiyor: Kızı gibi baktığı koyunu peşinden ayrılmıyor
05.01.2024 - 00:34,
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Her yere onunla gidiyor: Kızı gibi baktığı koyunu peşinden ayrılmıyor

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da yaşayan Havva Dündar evinin ambarında baktığı ve 'Kadriye' ismini verdiği koyunu ile her yere birlikte gidiyor. Görenlerin ilgisi eksik olmuyor.

Cemaliye Mahallesi sakini 80 yaşındaki Havva Dündar, çarşıya, pazara, markete, manava, börekçiye giderken, 'Kadriye' adını verdiği koyunu da peşini bir an olsun bırakmıyor. Dündar'ı kızı gibi sevdiği koyunuyla birlikte çarşı merkezinde yürüyüş yaparken gören vatandaşlar, hayretini gizleyemedi. Sevimli koyun vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yanından ayrılsam ortalığı birbirine katıyor

Koyununa evinin deposunda baktığını ifade eden Havva Dündar, "Kadriye evimin bir parçası oldu. Nereye gitsem peşimden ayrılmıyor. Depoda kapıyı kapatıp ondan ayrılsam da ortalığı birbirine katıyor. Başkaları yanına yaklaşınca biraz çekiniyor. Çarşıya pazara beraber yürüyüşe çıkıyoruz. Görenlerin de olumlu ilgisiyle karşılaşıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Çorlu, Hayvanlar, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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