Heraion-Teikhos Antik Kenti\'nde Kazılar Başladı

Tekirdağ'da Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti'nde bu yıl deniz kıyısındaki alanda kazılara başlandı.

Karaevli Mahallesi'ndeki antik kentte yürütülen çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında destekleniyor.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat, Tasarım, Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Arkeolojik Araştırmalar Ofisi Koordinatörü ve Kazı Başkanı Prof. Dr. Neşe Atik, AA muhabirine, antik kentte Trak uygarlığının izlerini araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Bu yıl yapılacak kazıların önemli olduğunu belirten Atik, "Kazı alanı kara yolundan dolayı ikiye bölünmüş. Yıllardır biz kara yolunun üst tarafında kazı yapıyorduk. Geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un ziyaretinden sonra Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki desteklerle deniz tarafını 7/24 koruma altına alabildik. Bu nedenle çekinmeden deniz tarafından kazı yapabileceğiz." dedi.

Atik, deniz dalgalarının kültür katmanlarını kestiğini, antik kentin deniz kıyısında da yerleşimi olduğunu dile getirdi.

Deniz kıyısında kazılara başladıklarını ifade eden Atik, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda akropolde yani tepede, 2 tapınım alanı bulduk. Genellikle böyle yerleşimlerde, tepede tapınaklar varsa eteklerde de yöneticiler yerleşir. Hani bir nevi köşktü, saraydı, yamaç evleriydi, biz burada yerleşim bekliyoruz ama yönetici yerleşimi, zengin yerleşimi bekliyoruz. Diğer insanların yerleşimi ise daha önce kazısını yaptığımız yerden kuzeye doğru yani köye doğru olan alanda. Biz şimdi aslında yöneticilerin ikamet alanlarındayız, o yüzden de çok heyecanlıyız."