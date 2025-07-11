Herakleia Antik Kenti'nde Bizans Dönemi Mezarları Bulundu - Son Dakika
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Herakleia Antik Kenti'nde Bizans Dönemi Mezarları Bulundu

11.07.2025 11:28
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Milas'taki Herakleia Antik Kenti'nde çocuk ve yetişkin mezarları ile eşyalar bulundu, salgın olasılığına dikkat çekildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çeken Herakleia Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Bizans dönemine ait çok sayıda çocuk ve yetişkin mezarları ile eşyalarına rastlandı.

Latmos ve Herakleia Kazısı Başkanı Selçuk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeliha Gider Büyüközer, AA muhabirine, Herakleia Antik Kenti'nin olağanüstü jeolojik oluşumlarıyla adeta bir kaya deryası olan Latmos Dağları'nın güney eteklerine kurulduğunu söyledi.

Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2024'te kazısına başlanan Roma hamamında çalışmaların tamamlandığını belirten Büyüközer, Endymion Tapınağı'nın karşısında bulunan, cephesinde dor düzenine ait mermer mimari blokların kullanılması nedeniyle "dorik yapı" olarak adlandırılan alanda kazı çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Çok evreli olan dorik yapının ilk inşa evresini, kullanım dönemlerini ve amaçlarını belirleyebilmek için çalışacaklarını anlatan Büyüközer, "Kazı çalışmalarında alanda büyük bir kilise açığa çıktı. Kilisenin kullanımını tamamladıktan sonra yapının yıkıntılarının yer aldığı alan ile kuzeyi Nekropol olarak kullanılmış. Üst kotlarda daha çok 0-14 yaş çocuk bireylere ait mezarlara rastladık. Biraz daha alt seviyelere indiğimizde ise yetişkin mezarları açığa çıktı." dedi.

Büyüközer, 10 çocuk mezarından 6'sının henüz kemik gelişimini tamamlamamış 0-1 yaş çocuklara ait iken diğer 4 mezarda yaş aralığının değiştiğini ifade etti.

Kuzeye doğru devam eden çalışmalarda da çocuk mezarlarına rastlandığını aktaran Büyüközer, bu nedenle Herakleia'da özellikle çocukları etkileyen bir salgın hastalık yaşanmış olabileceğini düşündüklerini dile getirdi.

Mezarların bir kısmının kilisenin duvarları üzerine yerleştirilmiş olmasının ise kilisenin işlevini bittikten çok sonra gömme işlemlerinin gerçekleşmiş olduğunu gösterdiğini anlatan Büyüközer, Bizans dönemine ait bu mezarların bir kısmında çift gömü uygulandığını ifade etti.

Özellikle çocuk mezarlarının birkaçında "mezar hediyesi" olarak bırakılmış tekli takılarla da karşılaştıklarına işaret eden Büyüközer, "Şimdi kazısı devam eden bir mezarda iki kafatası yan yana çıktı. Bu da yine çiftli gömüyü gösteriyor. İlk ölen bireyin iskeletleri mezarın ayak ucuna doğru toplanmış sadece kafatası olduğu yerde bırakılmış. Sonra ölen birey yanına uzatılmış. Bu nedenle kazısı yapılan alanın bir süre Nekropol olarak kullanıldığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Büyüközer, şu ana kadar alanda 21 mezarın kazısını yaptıklarını, devam eden çalışmalarda bu sayının artacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Arkeoloji, Güncel, Yaşam, Çocuk, Milas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herakleia Antik Kenti'nde Bizans Dönemi Mezarları Bulundu - Son Dakika

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