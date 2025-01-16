İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz - Son Dakika
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İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, hükümete Gazze Şeridi'nde Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısında bulundu.

16.01.2025 00:05
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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail ve Hamas arasında Gazze Şeridi'nde varılan ateşkes anlaşmasının ardından açıklama yaptı.

HÜKÜMETE ATEŞKESİ ONAYLAMA ÇAĞRISI

Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve müzakere ekibinin anlaşma konusundaki çabalarını desteklediğini belirterek, hükümete ateşkes anlaşmasını onaylama çağrısından bulundu. İsraillileri eve getirmek için anlaşmanın onaylanması gerektiğini söyleyen Herzog, esirlerin evlerine dönmesinden daha önemli bir şeyin olmadığını ifade etti.

"BU FIRSATI DEĞERLENDİRMELİYİZ"

Anlaşma şartlarının kolay olmadığını ancak gerekli olduğunu aktaran Herzog, muazzam güvenlik, diplomatik ve toplumsal çabalarla bir fırsat oluşturulduğunu belirterek, "Bu fırsatı değerlendirmeliyiz" dedi. Tüm esirlerin ailelerine karşı büyük bir hassasiyet gösterme çağrısında bulunan Herzog, "Özellikle de anlaşmanın ilk aşamasında sevdiklerinin geri dönmeyeceğinden korkan endişeli ve kederli aileleri kucaklamanızı rica ediyorum" dedi.

İSRAİL PARLAMENTOSUNUN ANLAŞMAYI YARIN OYLAMASI BEKLENİYOR

Gazze Şeridi'nde varılan esir takasını da içeren ateşkes anlaşmasının yarın İsrail parlamentosunda oylamaya sunulması bekleniyor. Gazze Şeridi'nde ateşkes ise 19 Ocak'ta başlayacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog\'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'dan hükümete ateşkes çağrısı: Bu fırsatı değerlendirmeliyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Serkan Yalçın:
    geber itrail 182 32 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Keşke İsrail başkanı olaydın güzel Bir insansin 6 99 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Îsrail yanliş yapiyorsun teröristlerle müzakere olmaz kafalarina sîkîlîr 27 52 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hayır yanlış yapıyorsunuz 15 30 Yanıtla
  • Murat Avci:
    hepsinin köküne kibrit suyu 5 22 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    sen nasıl cumhurbaşkanı oldun anlamak mümkün değil 2 3 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    ula cumhur başkanı mi var mış itrailde ALLAH ALLAH vay sen nerdeydin ülkeyi yöneten sen değil misin imam oğlu gibi yurtdışında mi takıldın 0 0 Yanıtla
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