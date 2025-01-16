Herzog'dan Ateşkes ve Esir Takası Çağrısı

Güncel

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşma sağlandığının duyurulmasının ardından Hükümet'e seslenerek, Güvenlik Kabinesi'nde anlaşmanın onaylanması çağrısında bulundu.

Ulusa sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Herzog, daraltılmış Güvenlik Kabinesi ve Hükümet tarafından oylanacak anlaşmanın kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Katar'ın başkenti Doha'da müzakereleri yürüten İsrail heyetini Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılması yönündeki çabaları için desteklediğinin altını çizen Herzog, İsrailli esirlerin serbest kalması için kabine üyelerinin anlaşmayı onaylaması gerektiğini belirtti.

İsrail'de daraltılmış Güvenlik Kabinesi, sabah yerel saatle 11.00'de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını oylamak üzere toplanacak.

Güvenlik Kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşması Hükümet'in onayına sunulacak.