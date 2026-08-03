Herzog'dan Gazze Ateşkesine Şartlı Destek - Son Dakika
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Herzog'dan Gazze Ateşkesine Şartlı Destek

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Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'deki ateşkes planında olumlu unsurlar bulurken Hamas'ın silahsızlandırılmasını istedi.

İsrail hükümeti, Barış Kurulu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını eleştirmeyi sürdürürken, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, planda "pek çok olumlu unsur" bulunduğunu belirtti.

İsrail Cumhurbaşkanlığı basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Tel Aviv'deki Cumhurbaşkanlığı Ofisinde Almanya, Şili, Honduras, Nijerya ve Sri Lanka'nın yeni büyükelçilerinin güven mektuplarını kabul eden Herzog, burada Gazze'deki ateşkes sürecine dair açıklama yaptı.

Herzog, "Başkan (Donald) Trump'ın himayesi ve liderliği altındaki Barış Kurulu'nun çabalarında pek çok olumlu unsur görüyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 20 Maddelik Barış Planı ve anlaşmalar doğrultusunda ilerlenmesinin çok olumlu bir adım olduğunu dile getiren Herzog, "Ancak açık bir şerhle. Hamas silahsızlandırılmalıdır ve umuyorum ki Hamas tamamen silahsızlandırılacaktır." diye konuştu.

Herzog, bu durumun teknokratlar hükümetinin göreve getirilmesiyle bir sonraki aşamaya geçilmesinin açıkça temelini oluşturduğunu ifade ederek, "Amerikalıların, Barış Kurulu'nun, Başkan Trump'ın ve (Gazze) Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'un çabaları, Gazze halkına ve İsrail halkına belirli bir umut vizyonu getirebilir." açıklamasını yaptı.

İsrail hükümetinin, Barış Kurulu'nun Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin yol haritasını eleştirmeyi sürdürdüğü sırada Cumhurbaşkanı Herzog'un plana şartlı desteği, taraflar arasındaki görüş ayrılığını ortaya koydu.

Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 28 Filistinli hayatını kaybetti.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir anlaşma taslağına sert tepki göstermişti.

Taslağı "kabul edilemez" şeklinde niteleyen Ben-Gvir, "saldırıların ve Filistinlilerin göçe zorlanmasının sürdürülmesi" çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Herzog, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Herzog'dan Gazze Ateşkesine Şartlı Destek - Son Dakika

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