Herzog\'dan Trump\'a Tepki

13.02.2026 00:26
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Trump'ın Netanyahu'ya af taleplerine 'İsrail egemen bir hukuk devletidir' dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya af çıkarmadığı için "Kendinden utanmalı." diyerek şahsını hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a "İsrail egemen bir hukuk devletidir." yanıtını verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Herzog'un ofisinden, Trump'ın Netanyahu'nun affına ilişkin kullandığı ifadelere verilen yanıtı paylaştı.

Herzog, bunu "defalarca açıkladığını" belirterek Netanyahu'nun talebinin Adalet Bakanlığının belirlenen prosedürüne göre işlediğini ve ancak tavsiyeler kendisine ulaştıktan sonra karar verebileceğini vurguladı.

Bu süreç tamamlandıktan sonra herhangi bir dış ve iç baskıdan etkilenmeden talebi inceleyeceğini kaydeden Herzog, ABD Başkanı Trump'ın "Af çıkarmadığı için kendinden utanmalı." sözlerine "İsrail, egemen bir hukuk devletidir." ifadeleriyle yanıt verdi.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya af çıkarılması gerektiğine inandığının altını çizmiş ve "Onu affetmeyi reddeden bir Cumhurbaşkanı var. Bence bu adam, devam eden bu davada af çıkarmadığı için kendinden utanmalı. (Netanyahu'ya) Af uygulamaması utanç verici. Onu affetmeli." demişti.

Netanyahu, affını talep etmişti

Trump, yolsuzlukla yargılanan Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te Cumhurbaşkanı Herzog'a mektup göndermişti.

Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a kasım sonunda başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA

