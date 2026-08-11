Hesarek Kayak Merkezi Yolu Genişletiliyor

Bingöl Hesarek Kayak Merkezi yolu, daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla genişletme çalışması başlatıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kış sporu merkezleri arasında yer alan Bingöl'deki Hesarek Kayak Merkezi yolunun kış mevsiminde yaşanan aksaklıkların giderilmesi ve güvenli hale getirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar, 2 ekskavatör ile yürütülüyor.

Bingöl Valisi Cahit Çelik, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Çelik, Hesarek Kayak Merkezi yolunda geçen kış ulaşım sıkıntısının yaşandığını belirterek, bu yıl yürütülen çalışmalarla güzergahın daha rahat kullanılmasını amaçladıklarını söyledi.

Yolun köy içerisinden geçen bölümünün daha zorlu bir etap olduğunu ifade eden Çelik, "Özellikle köyden geçen kısım biraz zor bir kısım ama bu kısmı atlattıktan sonra yukarıdaki kısımlar daha rahat olacak. Biz de zor yerinden başladık." dedi.

Hesarek yolunun uzun vadede daha nitelikli hale getirilmesi için de çalışma yürüttüklerini belirten Çelik, güzergahın "Turizm Yolları" kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığına teklif edildiğini belirtti.

Yolun 2027 yatırım programına alınmasını hedeflediklerini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"2027-2028 yıllarında inşallah burası karayolları standardında inanılmaz derecede güzel bir yol olacak. Hesarek Kayak Merkezi, Bingöl ve bölge turizmi açısından daha güçlü bir konuma gelmesini istiyoruz. Merkezin ilin ve bölgenin önemli turizm merkezlerinden biri haline getirilmesinin hedefliyoruz."

İncelemeye İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Enes Üçgül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bora Çoban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Uğur Duyar, İl Genel Meclis Üyesi Emre Bulşu ve teknik personel eşlik etti.