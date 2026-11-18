Heybeliada önlerinde arızalanan Menessa adlı kuru yük gemisi Tuzla'ya demirletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kıyı Emniyeti, İstanbul'dan Ukrayna'ya giden 91 metre boyundaki Menessa adlı kuru yük gemisinin Heybeliada önlerinde makine arızası yaptığını açıkladı. Kurtarma-12 römorkörüyle yedeklenen gemi, Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildi.
Heybeliada önlerinde makine arızası yaşayan kuru yük gemisi kurtarıldıktan sonra Tuzla Demir Sahası'na çekildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Ukrayna'ya seyreden "Menessa" isimli 91 metre boyundaki kuru yük gemisinde Heybeliada önlerindeyken makine arızası meydana geldiği belirtildi.
Açıklamada, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonunda Kurtarma-12 römorkörüyle yedeklenen geminin Tuzla Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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