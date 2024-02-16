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Bir rakibinin daha başını yedi

Heyelan sonucu karayoluna inen toprak yığını kaldırıldı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde heyelan sonucu kara yoluna inen toprak yığını, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri tarafından kaldırıldı.

Muş- Erzurum kara yolunun 50. kilometresinde heyelan meydana gelmesi sonucu trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyordu. Bölgede çalışma başlatan Karayolları 113. Şube Şefliği Varto Şantiyesi ekipleri, iş makineleriyle toprak yığınını kaldırdı. Trafik akışının kontrollü bir şekilde sağlandığı bölgede, sürücülerin ve vatandaşların güvenliğini ve ulaşımın devamlılığını sağlamak için çalışmalarını hızlandıran ekipler, kısa sürede yoldaki tüm toprak yığınını kaldırdı.

Açıklamalarda bulunan Varto Şantiye Şefi Mehmet Atıf Andiç, Muş -Erzurum yolunun 50. kilometresinde dağdan kayan toprağın yola gelmesi sonucunda çalışma başlattıklarını belirterek, "Vatandaşlarımız mağdur olmasın diye 7-24 çalışıyoruz. Gelen heyelandan dolayı çalışmalarımızı başlattık. Karayolları olarak 7-24 hizmetteyiz. Yaptığımız çalışma ile Muş-Erzurum yolumuz şu an tamamen açıldı. Vatandaşlarımız rahat bir şekilde trafikte seyir edebilir" dedi.

Karayolları çalışanı Muhammed Memiş ise araçların geçişlerini sağlamak üzere çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Yola gelen heyelandan dolayı ekip olarak çalışmalarımız sabahtan beri devam ediyor. Bende yolun güvenliğini sağlıyorum. Araçlara güvenli olarak yol veriyorum" ifadelerini kullandı.