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Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak

Geçtiğimiz ay büyük bir toprak kayması yaşanan Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünün önemli bir bölümünün taşınması kararlaştırıldı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde etkili olan heyelan sonrası AFAD personeli tarafından yapılan zemin etüt çalışması sonuçlandı. Hazırlanan rapor sonrası köyün tamamı değil sadece afete maruz kalan kısımdaki 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir cami taşınacak.

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı personeli geçtiğimiz hafta afete maruz bölgeye gelerek dron ile köyün risk haritası çıkartıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, köy genelinde herhangi bir oynama olmadığı tespit edildi. Ancak, toprak kaymasından etkilenen bölgelerde meydana gelen hasarlar belirlendi. 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir caminin toprak kaymasından etkilendiği belirlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda, afet etkili alan ilanı yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Şu anda sadece toprak kaymasından etkilenen alanlar değerlendirilmekte olup, jeolojik çalışmalarla bu etkinin genişleyip genişlemediği üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor. Yetkililer, afet sonrası sürecin yönetimi kapsamında hak sahipleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. En kısa sürede, etkilenen vatandaşlar için daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırların yapılacağı açıklandı.

Günebakan köyünün son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir de camimiz toprak kaymasından etkilendi. Tespitlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde jeolojik çalışmalarla genişleyip genişlemediği üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada afet etkili alan ilanını gerçekleştirdik. Hak sahipliğiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırlarını yapacağız. Şu an itibarıyla sadece toprak kaymasından etkilenen alanı değerlendiriyoruz" dedi.