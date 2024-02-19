Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak

Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak

Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde geçtiğimiz ay meydana gelen heyelan sonrası yapılan zemin etüt çalışması sonucunda, köyün sadece afete maruz kalan kısmındaki 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir cami taşınacak. Jeolojik çalışmalarla heyelanın genişleyip genişlemediği üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor. En kısa sürede etkilenen vatandaşlar için yeni konut ve ahırlar yapılacak.

19.02.2024 23:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak

Geçtiğimiz ay büyük bir toprak kayması yaşanan Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünün önemli bir bölümünün taşınması kararlaştırıldı

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesi Günebakan köyünde etkili olan heyelan sonrası AFAD personeli tarafından yapılan zemin etüt çalışması sonuçlandı. Hazırlanan rapor sonrası köyün tamamı değil sadece afete maruz kalan kısımdaki 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir cami taşınacak.

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen toprak kayması sonucu Tokat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı personeli geçtiğimiz hafta afete maruz bölgeye gelerek dron ile köyün risk haritası çıkartıldı. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, köy genelinde herhangi bir oynama olmadığı tespit edildi. Ancak, toprak kaymasından etkilenen bölgelerde meydana gelen hasarlar belirlendi. 40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir caminin toprak kaymasından etkilendiği belirlendi. Yapılan tespitler doğrultusunda, afet etkili alan ilanı yapılarak gerekli tedbirlerin alınması sağlandı. Şu anda sadece toprak kaymasından etkilenen alanlar değerlendirilmekte olup, jeolojik çalışmalarla bu etkinin genişleyip genişlemediği üzerinde detaylı incelemeler devam ediyor. Yetkililer, afet sonrası sürecin yönetimi kapsamında hak sahipleriyle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. En kısa sürede, etkilenen vatandaşlar için daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırların yapılacağı açıklandı.

Günebakan köyünün son durumu hakkında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, "40 konut, 4 ahır, 2 samanlık ve bir de camimiz toprak kaymasından etkilendi. Tespitlerimizi yaptık. Bundan sonraki süreç içerisinde jeolojik çalışmalarla genişleyip genişlemediği üzerinde de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Burada afet etkili alan ilanını gerçekleştirdik. Hak sahipliğiyle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. En kısa sürede vatandaşlarımıza daha uygun bir yerde yeni konut ve ahırlarını yapacağız. Şu an itibarıyla sadece toprak kaymasından etkilenen alanı değerlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Günebakan, Niksar, Tokat, AFAD, Çevre, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:11:38. #1.12#
SON DAKİKA: Heyelan yaşanan köyün önemli bir bölümü taşınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement