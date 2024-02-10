Heyelanda evlerini terk eden vatandaşlara yardım eli uzandı
TOKAT - Niksar Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Günebakan köyünde meydana gelen heyelan sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların ihtiyaçlarını belirlemek ve yardımlarını sağlamak amacıyla inceleme yaptı. Heyelanın etkisiyle evleri boşaltmak zorunda kalan vatandaşlarla doğrudan görüşülerek, yaşadıkları zorluklar ve ihtiyaçları dinlendi.
Yapılan incelemeler sonucunda, evlerini terk eden vatandaşların birçoğunun barınma ihtiyaçlarını akrabalarının yanlarında karşıladığı belirlendi. Niksar Sosyal Yardımlaşma Vakfı personeli, mağdur durumda olan vatandaşların barınma taleplerinin olmadığını ifade etti. Ancak, heyelan sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşların diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak adına harekete geçildi. Vakıf tarafından, mağdur vatandaşlara gıda kolisi yardımı yapılarak, acil ihtiyaçlarına destek olundu. Bu süreçte, Niksar Sosyal Yardımlaşma Vakfı, genel müdürlükten hızlı bir şekilde yardım ödeneği talep ederek, evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara ekonomik destek sağlamak için harekete geçti. Hane başı 3500 TL olmak üzere toplamda 140 bin TL'lik yardım ödeneği talebinde bulunuldu. Niksar Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Nagihan Arslan, vatandaşların yaşadığı zorlu süreçte yanlarında olarak, ihtiyaçlarının karşılanması ve dayanışma ruhunun güçlendirilmesi adına çalışmalarına devam edeceğini belirtti.
Niksar Kaymakamı Çeçen: 'Tedbirler Sayesinde Can Kaybı Önlendi, Riskli Alanlar Belirleniyor'"
Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, "Çok şükür önceden tedbir alındığı için herhangi bir can kaybımız olmadı. Şu anda yine 8 ev riskli durumda yıkılabilir durumda. 4 ev bir cami minare yıkıldı, halen kayma bekleniyor. 40 ev boşaltıldı, 8 evde riskli durumda şu anda. Biz mağdur olmamaları için vatandaşlarımızı riske atmak istemiyoruz, AFAD tarafından şu anda tüm köy dron aracı ile lazerli araçla ölçümleri yapıldı, hava görüntüleri alındı. Jeolojik olarak dron aracıyla birlikte sadece kayan bölgenin değil tüm köyün görüntüleri alındı. Sonuçta başka yerlerde de kayma olabilir. ya da ileri ki yıllarda kayma oluşabilme ihtimaline karşı. Köy muhtarı ve köylüler tarafından önerilen yerler var. Köyün yerleşimi için, uygun olup olmadığı konusunda lazerle görüntüleme topografik olarak yer etüdü yapılmış olacak. Böylece vatandaş 50-100 yıl sonra karşılaşabileceği riskli alanlara yerleştirmemiş olacağız. veya riskli alanlar varsa tespit edilirse oralarda tahliye edilecek" dedi.
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