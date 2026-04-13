Hibrit Araçlarda ÖTV Tartışması: Danıştay Kararına Rağmen Yargıda Görüş Ayrılığı Sürüyor

13.04.2026 07:49
Hibrit araç sahipleri, araçlarına uygulanacak ÖTV oranının düşürülmesi için yargıya başvuruyor. Danıştay ve çeşitli mahkemelerin kararları, konu hakkında hukuki ihtilafın sürdüğünü ortaya koyuyor.

Hibrit araç sahipleri, araçlarının yüzde 80 yerine yüzde 10 ÖTV'ye tabi olması gerektiğini iddia ederek vergi idaresine başvuruyor, sonuç alamayınca yargı yoluna gidiyorlar. Gelir İdaresi bu araçları çoğunlukla benzinli araç gibi değerlendirerek yüzde 80 ÖTV tahakkuk ettirirken, mükellefler daha düşük oran uygulanması için düzeltme-şikâyet yoluna başvuruyor.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, 22 Ekim 2025 tarihli kararıyla bu tartışmanın vergi hatası kapsamında değerlendirilemeyeceğine, hukuki nitelikte bir ihtilaf olduğuna hükmetti. Karara göre, hibrit araçlarda uygulanacak ÖTV oranı teknik özelliklerin ve tarife hükümlerinin yorumlanmasını gerektirdiğinden, idari düzeltme mekanizması değil yargısal denetim yolu işletilmeli.

Ancak karar oybirliğiyle alınmadı. Karşı oy, incelenen araçlarda benzinli motorun sadece elektrik üretimi için çalıştığını, aracın hareketinin tamamen elektrik motoru tarafından sağlandığını belirterek yüzde 80 oranının açık bir vergi hatası oluşturduğunu savundu.

Yargıdaki tartışma Danıştay kararıyla tamamen sona ermedi. Ankara 5. Vergi Mahkemesi'nin 29 Aralık 2025 tarihli bir kararında, menzil uzatıcı sistemli bir aracın teknik olarak elektrik motoruyla hareket ettiği tespit edilerek yüzde 10 ÖTV dilimine tabi olması gerektiğine ve düzeltme-şikâyet yolunun açık olduğuna karar verildi.

Özetle hibrit ve menzil uzatıcı araçlara uygulanan ÖTV oranı tartışması, Danıştay düzeyinde hukuki ihtilaf olarak görülürken, bazı ilk derece mahkemeleri tarafından açık vergi hatası olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bu durum konuya ilişkin içtihat birliğinin henüz tam sağlanamadığını gösteriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

