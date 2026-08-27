HICOOL 2026 Zirvesi Başladı
Beijing'de HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi, 'İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartları' temasıyla başladı.
BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de düzenlenen HICOOL 2026 Küresel Girişimci Zirvesi'nin sergi alanında görülen robotik eller, 26 Ağustos 2026.
"İnovasyon Atılımlarından Sektör Standartlarına" temasıyla düzenlenen zirve çarşamba günü başladı. (Fotoğraf: Li He/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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