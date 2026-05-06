Beylikdüzü Sakinleri, Baharı "Hıdırellez Şenliği" İle Karşıladı

(İSTANBUL) - Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde bahar coşkuyla karşılandı. Atölye çalışmaları, dans gösterileri ve konserle her yaştan insanın eğlendiği şenlikte Hıdırellez ateşi de yakıldı. Etkinlikte yaptığı konuşmada, Silivri'de tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a selam gönderen Başkan Vekili Önder Serkan Çebi, "En büyük dileğimiz hala aynı: Hak, hukuk, adalet ve özgürlük" dedi.

Beylikdüzü halkı, baharın habercisi olarak kabul edilen Hıdırellez'i Gürpınar'da bu yıl sekizincisi düzenlenen Hıdırellez Şenliği ile kutladı. Beylikdüzü Belediyesi ile Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlik, her yaştan vatandaşı bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu.

Hıdırellez Yürüyüşü ile başlayan şenlikte çocuklar için çeşitli atölyeler düzenlenirken; Roman dans gösterileri ve konser katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Baharın gelişini simgeleyen geleneksel Hıdırellez ritüellerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte vatandaşlar dilek ağacına dileklerini asarak umutlarını paylaştı, yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayarak sağlık, şans ve bereket diledi.

Şenlikte yaptığı konuşmada Hıdırellez'in herkese bereket, sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Çebi, şunları dile getirdi:

"Baharın birliği, yarınlarımızı aydınlatsın"

"Hıdırellez, atalarımızdan miras kalan inancın, dayanışmanın ve hayallerin simgesi. Bugün burada farklı yaşlardan, farklı hikayelerden, farklı memleketlerden insanlarız. Ama hepimizin ortak bir duygusu var: Umut. Hıdırellez'in ruhu da tam burada, birlikteliğimizde, birbirimize uzattığımız ellerde hayat buluyor. Geçen yıl bütün kalbimizle, haksız ve hukuksuz bir şekilde Silivri'de tutuklu bulunan başkanlarımız Mehmet Murat Çalık ve Ekrem İmamoğlu için özgürlük, hak ve adalet dilemiştik. Bugün yine aynı duygularla, aynı inançla buradayız. Sayın başkanlarımızın kalbiyle, ruhuyla, davasıyla burada yanımızda olduğunu hissediyorum. Sizlerin de hissettiğinizi biliyorum. Çok kısa zamanda aramıza döneceklerine olan inancımız tamdır. Onlara buradan sevgilerimizi, selamlarımızı, dualarımızı gönderiyoruz. En büyük dileğimiz hala aynı: Hak, hukuk, adalet ve özgürlük. Bugün burada çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin enerjisiyle, büyüklerimizin tecrübesiyle hep birlikte baharı karşılıyoruz. Diliyoruz ki bu Hıdırellez'de dargınlar barışsın, ayrılanlar kavuşsun, zor günler geride kalsın. Diliyoruz ki bu ülkenin her köşesine yeniden bahar gelsin, insanlar özgürce nefes alsın, kimse haksızlığa boyun eğmesin. Hıdırellez'in getirdiği bereket, sağlık, huzur ve mutluluk hepimizin hayatına dokunsun. Sofralarımız bereketlensin, yüreklerimiz sevgiyle dolsun. Unutmayalım ki bir arada olduğumuzda, el ele verdiğimizde, sevgiyle ve umutla her engeli aşabiliriz. Bu karanlık günlerden mutlaka el birliğiyle aydınlığa ulaşacağız. Umudumuz hiç sönmesin. Dilekleriniz kabul, gönlünüz ferah, yolunuz açık olsun. Baharın birliği, yarınlarımızı aydınlatsın."

"Dileklerimizin kabul olduğu, kalplerimizin hafiflediği bir gece olsun"

Beylikdüzü Gürpınar Trakyalılar ve Rumeliler Derneği Başkanı Gülşah Adar ise "Bugün burada 8'inci kez baharın gelişini sizlerle birlikte kutladığımız için çok mutluyuz. Bugün bizlerle birlikte olamayan sevgili Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a buradan selamlarımızı göndermek istiyorum. Eminim ki kendisinin kalbi de şu an bizlerle birlikte atıyor. Hıdırellez bu toprakların yüzyıllardır süregelen köklü bir geleneği. Eskiler derler ki; bu gece Hızır ve İlyas buluşur, bereket ve şifa yeryüzüne yayılır. Bu yüzden dileklerimizi gül dallarına asarız. Derler ki bu gece kalpten geçen dilekler yolunu kaybetmez. Aslında Hıdırellez'in en güzel tarafı da bizlere umut etmeyi hatırlatmasıdır. Belki yorulduk, belki bekledik, belki de olmaz artık dedik ama doğa bize her yıl aynı şeyi gösteriyor. Toprak ana yeniden canlanıyorsa umutta yeniden filizlenir. Dileklerimizin kabul olduğu, kalplerimizin hafiflediği bir gece olsun, Hıdırellez'imiz kutlu olsun" diye konuştu.