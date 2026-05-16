Hıdırellez Şenliği Kumluca\'da Yapıldı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde geleneksel olarak her yıl yapılan Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Erentepe Mahallesi halkı, Hıdırellez etkinlikleri kapsamında Başgöz su kaynağında bir araya gelerek yıllardır devam eden geleneği, yeniden yaşattı.

Birlik ve beraberlik mesajının verildiği etkinlikte, dualar edildi, yemek ikramında bulunuldu.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, burada yaptığı konuşmada, 1,5 asırdır devam eden etkinliğin ilçe halkı açısından önemli olduğunu belirterek, gelecek yıllarda da devam etmesini diledi.

Erentepe Mahalle Muhtarı Levent Önal da geleneğin sürdürülmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Etkinliğe Kumluca Ziraat Odası Başkanı Tevfik Kökçe, mahalle muhtarları ve ilçe halkı katıldı.