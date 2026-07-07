HİK Uçaklarından NATO Zirvesi'ne Gözetleme

6 Nisan 1920

1- HİK uçakları, NATO Zirvesi'nin güvenliği için 60 saat kesintisiz uçuş yapacak

HİK uçağı Görev Ekibi Komutanı Binbaşı Fatih Kulak:

"Görevimiz NATO Zirvesi kapsamında ülkemizin hava sahasını gözetlemek olacak. Türk hava sahasına yaklaşacak olan herhangi bir tanımlanmamış uçağın, önceden ihbarını ve bunun teşhislendirmesine yönelik katkılarımızı sunacağız"

"Kesintisiz olarak 60 saat, 11 sortilik bir görev icra edeceğiz. Tamamı kesintisiz olacak ve HİK uçağımızın gözetlemesiyle icra edilecek

(Yusuf Soykan Bal/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Tarım ve Orman Bakanlığı rafine yağlarda bulaşanların azaltılmasına yönelik "uygulama kılavuzu" hazırladı

Kılavuzun, yağa bulaşanların oluşumuna neden olan faktörlerin anlaşılmasını kolaylaştırması, böylece oluşumunun önlenmesi ve seviyelerinin azaltılmasına yönelik rehber olması hedefleniyor

Bitkisel yağlarda söz konusu bulaşanların azaltılması için kılavuzda tarımsal uygulamalara, üretim ve rafine sürecinde alınması gereken önlemlere ilişkin tavsiyeler yer alıyor

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

3- Başkentten yılın ilk yarısında rekor ihracat

Ankara'dan ocak-haziran döneminde, ABD'ye 757 milyon dolar, Slovakya'ya 686 milyon dolar ve Birleşik Krallık'a 682 milyon dolar tutarında ihracat yapıldı

Bu dönemde yapılan ihracatın 1 milyar 20 milyon dolarlık kısmı "elektrik ve elektronik", 1 milyar 11 milyon dolarlık bölümü "otomotiv endüstrisi", 880 milyon dolarlık kısmı da "makine ve aksamları" ürünlerinden oluştu

(Serhat Tutak/Ankara)

4- Altın fiyatlarındaki geri çekilmeye rağmen madencilik sektöründe karlılık beklentisi sürüyor

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz:

"Fiyatlarda kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa da verimli çalışan yerli üreticilerimiz için güçlü performansın devam edeceğini öngörüyoruz"

"Altın fiyatlarında ons başına 3 bin 500 dolara kadar sürebilecek bir düzeltme senaryosunda bile, yerli üreticilerimizin maliyet avantajı sayesinde satış karlılıklarının yüzde 50'nin altına düşmesini beklemiyoruz"

(Duygu Alhan/Ankara)

5- Depremin vurduğu Venezuela'da gönüllüler afetin etkisini azaltmak için çocuklara destek veriyor

Klinik Psikolog Mariana Villegas: "Depremzede çocuklarla eğlence ve dinlenme aktiviteleri düzenliyoruz. Daha çok, hissettiklerini çizmelerini ve boyamalarını sağlıyoruz. Annelerini, babalarını kaybetmiş olan yetim çocuklarla karşılaştığımız bazı özel durumlar da oluyor"

Merliandreina Quintero: "18 günlük yeni doğmuş bebeği olan bir arkadaşımızı enkazdan çıkarmayı başardık. O andan itibaren, her gün buraya gelmeye karar verdim. Farklı binalardaki insanlara ekipman, yiyecek dağıtarak yardım etmek için buradayım"

(Muhammed Emin Canik/La Guaira) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Rusya'da iPhone kullanımı giderek zorlaşıyor

ABD merkezli Apple şirketi, yaptırım listelerinde yer almayan şirketler dahil Rusya'da geliştirilen çok sayıda popüler uygulamayı App Store'dan kaldırırken, ülkedeki iPhone kullanıcılarının uygulama, ödeme ve bildirimlere erişimi giderek zorlaşıyor

Rus yetkililer, Apple'a yönelik hukuki ve idari adımları sürdürürken, kullanıcılar ve kurumlar için Android işletim sistemli cihazlara yönelme tavsiyesinde bulunuyor

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

7- Volkswagen'deki tasarruf planları Almanya'da otomotiv istihdamını tartışmaya açtı

Almanya'nın tanınmış otomobil uzmanı Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer:

"Önümüzdeki süreçte otomotiv sektöründe istihdamı 500 binde tutabilirsek bu iyi bir senaryo olur, zira istihdamın 500 binin de altına düşme riski oldukça yüksek. Alman üreticiler ülkede istihdam azaltımına gittiğinde, bu işlerin önümüzdeki 10 yıl boyunca geri gelmesi mümkün görünmüyor"

"Almanya'nın küresel ölçekteki maliyet yapısı artık rekabetçi değil, önümüzdeki 5 ila 7 yıl boyunca ülkedeki otomotiv üretimi kötü bir performans sergileyebilir ve istihdamda büyük bir kırılma bekliyorum"

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

8- Motosiklet ambulans ekipleri erişilmesi güç noktalardaki vakalara ulaşarak hayat kurtarıyor

Yoğun trafikte, dar sokaklar, yaya bölgeleri ve araç girişine kapalı noktalarda görev yapan 112 motosiklet ambulans ekipleri, hastalara en kısa sürede ulaşarak, ilk müdahaleyi olay yerinde yapıyor

Sağlık Bakanlığı 112 paramedik görevlisi Yusuf Yasir Danışan: "Sağlık Bakanlığı bünyesinde Türkiye genelinde 55, Ankara'da ise 6 motosiklet ambulans görev yapıyor. Hastanın bulunduğu en yakın noktaya kadar ulaşıyoruz"

(Dilhan Türker Yıldız/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- İstanbul'da haziranda levrek hamsiden tahtını geri aldı

Gürpınar Su Ürünleri Hali'nde haziranda satılan 682 ton su ürününün 106 ton 41 kilogramını levrek oluşturdu

Halde hamsi, 50 ton 931 kilogramla en çok satılan su ürünleri arasında 5. sırada yer aldı

(Hüseyin Kul/İstanbul)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.