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Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Ümraniye'de düzenlenen yarışmada ödüller verildi, Filistin temalı eserler dikkat çekti.

30.10.2024 20:16
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"Geleneksel Uluslararası Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması"nın ödülleri, Ümraniye Belediyesi 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışında verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 20. kez düzenlenen yarışmanın ödül töreni Ümraniye Crowne Plaza'da gerçekleştirildi.

Konusu "serbest" olarak belirlenen hikaye yarışmasının birincisi "Karton Bardak" adlı eseriyle Özge Kılıç, ikincisi Nurkan Kışlal, üçüncüsü ise Kenan Mermer oldu.

"Filistin" konulu şiir yarışmasında da Yusuf Erol Gökduman, "Gökyüzüne Küsen Kuşlar" adlı eseriyle birinci seçildi. Havva Nur Kocabaş ikinciliği, Elif Şeker üçüncülüğü elde etti.

Yine Filistin temalı resim yarışmasında Hava Nur Bulut birinciliğe, Mutahhar Bayrakçeken ikinciliğe ve Lina Yabalak üçüncülüğe değer görüldü.

"Bu yıl yarışmamız, Filistinli kardeşlerimizin acılarını yansıtmak için önemli bir vesile oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sanatın toplumları birbirine yaklaştıran güçlü bir araç olduğunu belirterek, " Sanat, bir milletin ruhunu şekillendiren en önemli araçlardandır. Biz de Ümraniye Belediyesi olarak sanatçılarımızı desteklemeye ve genç yeteneklerimize yol açmaya devam ediyoruz. Yarışmamıza katılan tüm sanatçılara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu yılki resim yarışmasının konusunun "Filistin" olarak belirlendiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu yıl yarışmamız, Filistinli kardeşlerimizin acılarını yansıtmak için önemli bir vesile oldu. Sanatla acıları paylaşırken, Filistin başta olmak üzere zulme uğrayan tüm coğrafyalardaki kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. Ayrıca kültür ve sanatın merkezi olma hedefiyle yeni projelerimize hızla devam ediyoruz. Anadolu yakasının en büyük kongre merkezi ve spor köyü gibi projelerimizle Ümraniye'yi daha yaşanabilir bir ilçe yapma yolunda kararlıyız."

Program kapsamında resim yarışmasına katılan eserler de sergilendi, müzisyen Hakan Dedeler ve ekibi mini bir dinleti sundu.

Ayrıca ???????Filistin konulu şiir yarışmasında birinci olan "Gökyüzüne Küsen Kuşlar" adlı eser, müzisyen Seyfullah Kartal tarafından seslendirildi.

Programa konuk olan Gazzeli araştırmacı yazar Muin Naim de Filistin üzerine bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hikaye, Şiir ve Resim Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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