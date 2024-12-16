Hilal Altın Sultangazi'de Unutulmaz Bir Konser Verdi

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(İSTANBUL)- Şarkıcı Hilal Altın, Sultangazi Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserde sahne aldı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sanatçı Hilal Altın'a da seslendirdiği eserlerle komşularımıza güzel bir akşam yaşattığı için teşekkür ederim" dedi.

Sanatçı Hilal Altın, İstanbul Sultangazi'de düzenlenen konserde katılımcılara sanat dolu bir akşam yaşattı. Sultangazi Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği konsere davetli olan Altın, sahneye modacı Bülent Uçmak'ın tasarımıyla çıktı.

Eserlerini Sultangazililer için söyleyen Hilal Altın'a izleyiciler de eşlik etti. Konserin ardından sevilen sanatçı Hilal Altın'a teşekkürlerini ileten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bir yandan şehrin ihtiyaçlarıyla ilgilenirken bir yandan da komşularımız için sanatın birçok dalında etkinlikler organize ediyoruz. Komşularımızın günlük yaşamın yoğunluğundan uzaklaştığı programlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Sevilen isimlerimizi komşularımızla bir araya getiriyoruz. Sanatçı Hilal Altın'a da seslendirdiği eserlerle komşularımıza güzel bir akşam yaşattığı için teşekkür ederim" diye konuştu.