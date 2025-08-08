Hilal Stadyumu Gençlerin Umudu Oldu - Son Dakika
Hilal Stadyumu Gençlerin Umudu Oldu

08.08.2025 11:17
Yeni stat, Uludere'deki gençlerin futbol hayallerini gerçek kıldı, spora katılım arttı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde Hanke Dağı yamacında FIFA standartlarında inşa edilen baraj gölü manzaralı stat, futbol tutkunu gençlerin yaşamını değiştirdi.

Hilal Belde Belediyesinin girişimleri sonucu Gençlik ve Spor Bakanlığınca sarp dağlar arasında yer alan bölgeye kazandırılan Hilal Stadyumu, futbolcu olma hayali kuran gençlere umut oldu.

Daha önce tarlada top koşturmak zorunda kalan gençler, Zöle Mahallesi'nde 2023 yılında inşasına başlanan ve geçen yıl haziranda tamamlanarak hizmete açılan 300 seyirci kapasiteli uluslararası standartlardaki statta profesyonel şekilde futbol oynamaya başladı.

Aralarında kasap, market işletmecisi, tarım işçisi, turizm sektörü çalışanlarının da bulunduğu gençler, stadın yapılmasıyla kurulan Uludere Spor Kulübü bünyesinde futbol oynayarak hayallerini gerçekleştiriyor.

Şırnak 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımın oyuncuları, stadyumda yaptığı antrenmanlarla yeni sezona hazırlanıyor.

Hilal Baraj Gölü'ne hakim noktadaki stat, muhteşem manzarasıyla hem futbolcuların hem de taraftarın maç keyfini katlıyor.

"Dağların arasında futbol kültürü oluştu"

Uludere Spor Kulübü Teknik Direktörü Bedirhan Yarar, AA muhabirine, kulüplerinin de Hilal Stadyumu gibi yeni olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda bölgenin sarp yapısından dolayı futbol oynamaya uygun zemin bulunmadığını ve bölgedeki gençlerin meşin yuvarlakla buluşamadığını ifade eden Yarar, "Bölge dağlık olduğu için stadın yapılması sırasında da bayağı zorluk yaşadık. Düzlük alan yoktu ve en uygun yer burasıydı. Hem baraj gölü hem de Hanke Dağı manzarasıyla güzel boyut kazandı burası." dedi.

Stadın yapılmasıyla gençlerin daha profesyonel anlamda futbola yönelmeye başladığını anlatan Yarar, U19, U18, U15, bölgesel amatör takımların kurulduğunu belirtti.

Yarar, "Önceki yıllarda gençlerimiz tarlaları top sahasına çevirmişti fakat arazi sahipleri tarlasını sürdüğünde top oynayacak yer kalmıyordu. Bu sahanın yapılmasıyla Uludere ilçesi, Hilal ve Şenoba beldelerinde yaşayan gençlerin çehresi değişti, sürekli stada gelerek futbol oynuyorlar. 150'ye yakın lisanslı futbolcumuz var. Hatta 10 yaşından itibaren sporcu almayı düşünüyoruz. Stadyumun yapılmasıyla ve maçların başlamasıyla burada araç park edecek yer bulamıyoruz. İnsanlar buraya akın ediyor. Artık bölgede, bu dağların arasında bir futbol kültürü oluştu. Bu saha gençlerimiz için nefes oldu." diye konuştu.

"Dağlık alanda top oynuyorduk, bu stadı yapmaları çok güzel oldu"

Futbolculardan İsmail Kara, Şenoba beldesinde yaşadığını ve stat sayesinde futbol oynadığını belirtti.

Kara, "Bu sahada futbol oynamak çok iyi bir duygu. Bu imkanlarda bu stadı yaptıkları için çok teşekkür ederim. Böyle bir yeri yapmak için bayağı emek harcamak lazım. Bunu bize kazandırdılar. Gençler için çok iyi saha yaptılar." ifadelerini kullandı.

Mehmet Cemil Babat da stadın kente kazandırılmasından mutluluk duyduklarını belirterek, şöyle dedi:

"Önceden dağlık alanda top oynuyorduk, bu stadı yapmaları çok güzel oldu. Burası manzara ve saha olarak çok güzel. Herkesi buraya bekleriz."

Uludere'de kasaplık yapan takımın kalecisi 19 yaşındaki Mehmet Orhan ise önceden futbol oynayacak yer bulamazken şimdi lisanslı futbolcu olma şansını elde ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

