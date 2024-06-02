Hilvan\'a giden polisleri taşıyan midibüs yandı

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1) SEÇİMİN YAPILDIĞI HİLVAN'A GİDEN POLİSLERİ TAŞIYAN MİDİBÜS YANDI

ŞANLIURFA'da seçim güvenliğini sağlamak için Hilvan'a gönderilen polisleri taşıyan midibüs, seyir sırasında alev aldı. Sürücü görevli personeli tahliye ederken, alev topuna dönen araç kullanılamaz hale geldi.

Hilvan'da seçim güvenliği sağlamak için görevlendirilen polisleri taşıyan midibüsün motoru, Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolu GAP Havalimanı yakınlarında alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip, polisleri tahliye etti. İhbarla bölgeye ekipler gönderilirken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Ekipler alevlere müdahale ederken, midibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.