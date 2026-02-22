Hilvan\'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 2 ruhsatsız av tüfeği, 6 şarjör, 221 değişik çap ve ebatlarda mühimmat, 4 dürbün ve silah üstü dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.