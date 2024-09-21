Hilvan'da Üzüm Festivali Coşkusu

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Hilvan ilçesinde, üzüm hasadının başlaması dolayısıyla "Ovacık (Hasenik) bağ bozumu ve şire festivali" gerçekleştirildi.

Hilvan Yerel Eylem Grubu (YEG) tarafından yapılan açıklamada, Ovacık Mahallesinde bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, bağ bozumu ile bağlardan toplanan üzümlerden geleneksel yöntemlerle şire, pekmez, pestil ve sucuk yapıldı.

Hilvan Yerel Eylem Grubu Koordinatörü Yusuf Yavuz, Hilvan İlçesinin tarımın en iyi yapıldığı ilçelerin başında geldiğini belirtti.

Burada sadece tarımda ürün üretmenin değil ürettikleri ürünlere değer katmanın da çok önemli olduğunu ifade eden Yavuz, şunları kaydetti:

"Bunların başında coğrafi işaretli ürünler gelmektedir. Hilvan Yerel Eylem Grubu olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana, asıl amacımız, yerel ürünlerin tanıtılması, ürünlerin katma değerli ürünlere dönüştürülmesi ve markalaşmasını sağlamaktır. YEG yönetim kurulumuz ve yöredeki köylülerimizle el ele verip yöresel ürünlerin tanınırlığını Türkiye ve yurt dışında artırmak için bir dizi çalışmalar yaptık. Bunların başında ise her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiğimiz Hasenik (Ovacık) bağ bozumu ve şıra festivali gelmektedir. Bu kapsamda 4. Hasenik (Ovacık) bağ bozumu ve şıra festivalini gerçekleştirdik. Hilvan'ın ilk coğrafi işaret ürünü olan pestilinin festivalini yapmak bizleri çok mutlu ediyor. Bu ürüne katma değer katmak için tescilini yaptık. Önümüzdeki yıllarda bu ürünlerimizi dünya çapında da tanıtmak istiyoruz."