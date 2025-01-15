Hilye-i Şerifeler Sergisi Açıldı

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Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu'nda yer alan Hilye-i Şerifeler, "Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler" isimli kitapta bir araya getirildi ve kitaptaki eserlerden oluşan sergi, Yıldız Holding'in Çamlıca Kampüsü'nde ziyarete açıldı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Tütüncü, etkinlikte yaptığı konuşmada, Yıldız Holding'in kuruluşundan beri sadece ekonomik değil, kültürel ve sanatsal faaliyetler gerçekleştirmeye de önem verdiğini söyledi.

Tütüncü, Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nun hem çağdaş ve hem de geleneksel sanata dair eserleri içerdiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Biz, 'Mutlu Et, Mutlu Ol' anlayışıyla Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'nda yer alan eserleri toplumla buluşturmayı önemsiyoruz. Koleksiyonumuzdaki birbirinden kıymetli hilyeleri de 'Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler' kitabında bir araya getirdik. Kitapta yer alan eserlerden oluşan bir seçkiyi de burada ziyarete açtık. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakı, örnek davranışları hilyeler üzerinden daha fazla görülsün ve okunsun istedik. Hattatlarımızın kaleminden farklı asırlarda yazılmış, tezhipçilerimizin göz nuruyla bezenmiş bu kıymetli eserleri yakından görmeleri için tüm sanatseverleri sergimize davet ediyoruz."

"Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak ilk hilyeyi Hz. Ali'nin yazdığını söyleyebiliriz"

Yıldız Holding Sanat Danışmanı İbrahim Ethem Gören ise Hilye'nin güzel yüz ve ziynet manalarına geldiğine işaret ederek, kelimenin "Hilye-i Şerife", "Hilye-i Saadet" şeklinde kullanımlarının olduğunu belirtti.

Hilye-i Şerifelerin Hz. Fatma'nın, vefatından sonra Hz. Muhammed'i görememe endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığından bahseden Gören, "Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz Hazreti Ali'ye, 'Sen benim hilyemi yaz, onu gören, beni görmüş gibi olur' der. Hilyeler, bu kutlu hadisin üzerine ortaya çıkan bir yazı formudur. Dolayısıyla bu Hadis-i Şerif'ten yola çıkarak ilk hilyeyi Hz. Ali'nin yazdığını söyleyebiliriz." diye konuştu.

Gören, Hilye-i Şerifelerin Osmanlı döneminde yeni bir üsluba kavuştuğu bilgisini vererek, "17. asırda ekol sahibi hattat Hafız Osman Efendi Türk hat sanatına yeni bir form katmıştır. Bu formun ismi 'Hilye-i Şerife'dir. Hafız Osman'dan bugüne geçen yaklaşık 4 asır boyunca hattatlarımız Hilye-i Şerifeler yazmışlardır." ifadelerini kullandı.

Kitap, yaklaşık 2 yıllık çalışmanın sonucunda ortaya çıktı

Hazırladıkları kitapta da 47 Hilye-i Şerife'nin hikayesine, yazı ve bezeme özelliklerine dair bilgilerin yer aldığını söyleyen Gören, şunları aktardı:

"Her kitabın bir hikayesi vardır. Bu eserin hikayesi ise 2022 yılının ramazan ayına dayanıyor. Yıldız Holding, her ramazanda İslam-Türk sanatlarına dair bir sergi düzenler. Murat Ülker Bey, o ramazan ayında düzenlenen 'Çamlıca'nın Güzelleri' sergisinde, bu sergide de 3 eseri bulunan hattat Mehmet Fehmi Efendi'nin sülüs güzeli bir yazısını görmüş. Daha sonra bu sergiyle ilgili yazdığım bir yazı üzerine, kendisi beni aradı ve 'Bizim hilye koleksiyonumuzla ilgili bir kitap hazırlamak ister misin' dedi. Yaklaşık iki yıl süren çalışmanın sonucunda bu kıymetli eseri hazırladık. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."

35 sanatçının kaleminden 47 Hilye-i Şerife

Yazar ve sanat danışmanı İbrahim Ethem Gören tarafından yayına hazırlanan "Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler" kitabında, aralarında Hafız Osman, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Hasan Rıza Efendi, Bakkal Arif Efendi, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın yanı sıra hattat Savaş Çevik, Hüseyin Öksüz, Fuat Başar, Süleyman Berk, Ferhat Kurlu, Said Abuzeroğlu, Abdurrahman Abdi, Ary Faris Kader, Zeyad Hayder Abdullah el-Mühendis ve İsmail Öztürk'ün de yer aldığı 35 sanatçının kaleminden 47 Hilye-i Şerife yer alıyor.

Yoğun bir ilginin olduğu sergi açılışına ayrıca İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, kitapta eserleri bulunan sanatçılar ve sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.

"Aşkın Sureti Hilye-i Şerifeler" kitabında yer alan eserlerden oluşan sergi, 28 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.