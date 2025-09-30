Hınan'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 5 Ölü - Son Dakika
Hınan'da Fabrikada Gaz Sızıntısı: 5 Ölü

30.09.2025 09:29
Çin'in Hınan eyaletindeki fabrikada gaz sızıntısı sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 3'ü hastaneye kaldırıldı.

Çin'in orta kesimindeki Hınan eyaletindeki bir fabrikada meydana gelen zehirli gaz sızıntısı nedeniyle 5 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

5 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Xinhua'nın haberine göre, Hıbi şehrindeki Hexin Kimya Endüstrisi şirketine ait fabrikada sabah saatlerinde gaz sızıntısı meydana geldi. Fabrikada zehirli gaza maruz kalan işçilerden 5'i yaşamını yitirirken, gazdan etkilenen 3 işçi hastaneye sevk edildi.

YAĞMUR SUYU ŞEBEKESİNDEN FOSEPTİK TANKINA KARIŞTI

İlk belirlemelere göre, fabrikadaki depolama kazanından sızan sülfürik asidin yağmur suyu şebekesinden foseptik tankına karışmasıyla oluşan kimyasal tepkimenin zehirli hidrojen-sülfür gazını açığa çıkardığı tahmin ediliyor. Fabrikada çalışan tüm personel tahliye edilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Sağlık, Güncel, Çevre, Dünya, Son Dakika

