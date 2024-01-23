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Hindistan Başbakanı Modi, 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesini duyurdu - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesini duyurdu

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelinde 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesinin planlandığını açıkladı. Bu plan sayesinde Hindistan'daki hanelere güneş enerjisi sağlanması hedefleniyor. Modi, planın yoksulların ve orta sınıfın elektrik faturasını azaltacağını ve Hindistan'ın enerji sektöründe kendi kendine yeter hale geleceğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Modi, 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesini duyurdu
23.01.2024 - 10:35,
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YENİ DELHİ, 23 Ocak (Xinhua) -- Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ülke genelinde 10 milyon evin çatısına güneş paneli yerleştirilmesinin planlandığını duyurdu.

Pazartesi günü akşam saatlerinde yapılan açıklamaya göre, bu plan sayesinde Hindistan'daki hanelere güneş enerjisi sağlanması amaçlanıyor.

Modi, bu plan sayesinde yoksulların ve orta sınıfın elektrik faturasının azalacağını, ayrıca Hindistan'ın enerji sektöründe kendi kendine yeter hale geleceğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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Narendra Modi, India, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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