Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan'daki seçimlerin dış güçler tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi - Son Dakika
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Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan'daki seçimlerin dış güçler tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi

Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan\'daki seçimlerin dış güçler tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'daki parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) seçimlerinin diğer ülkelerin yönlendirmeye çalıştığını belirtti. Modi, seçimler üzerinde dış güçlerin etkili olduğunu ifade ederek, Hindistan halkının başka ülkelerin etkisi altında kalmayacağını vurguladı. Hindistan'da 19 Nisan'da başlayan ve 1 Haziran'a kadar sürecek olan genel seçimlerde yaklaşık 968 milyon seçmen oy kullanacak.

06.05.2024 21:23
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Hindistan'daki parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi (Lok Sabha) seçimlerini diğer ülkelerin yönlendirmeye çalıştığını söyledi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre Modi, Hindistan'da sonuçları 4 Haziran'da açıklanması beklenen Lok Sabha seçimlerine ilişkin Times Now kanalına konuştu.

Seçimler üzerinde dış güçlerin etkili olduğuna değinen Modi, "Dünyanın seçimlerimizi yönlendirmeye çabaladığını görüyorum. Sadece fikir beyan etmiyorlar, seçimlerimizi yönlendirmeye çalışıyorlar ancak başarılı olamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Modi, Hindistan halkının başka ülkelerin etkisi altında kalmayacağını vurgulayarak "Muhalefetin 4 Haziran'a kadar süreceğini ve sonrasında bu kişilerin iktidara tutunamadan yok olacaklarını düşünüyorum." dedi.

Hindistan genel seçimleri

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp 1 Haziran'a kadar sürecek 7 aşamalı genel seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullanıyor.

Son seçimlerden galip çıkan Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarışıyor.

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan genel seçimler çerçevesinde 1 Haziran'a kadar oy kullanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan Başbakanı Modi, Hindistan'daki seçimlerin dış güçler tarafından yönlendirilmeye çalışıldığını söyledi - Son Dakika

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