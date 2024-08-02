Hindistan Büyükelçiliği İsrail'deki Vatandaşlarına Seyahat Uyarısı Yaptı

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Hindistan'ın Tel Aviv Büyükelçiliği, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler nedeniyle İsrail'de bulunan vatandaşlarına temkinli olmaları ve ülkede gereksiz seyahatlerden kaçınmaları uyarısında bulundu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Büyükelçilik sayfasından yayımlanan seyahat uyarısında, İsrail'deki Hindistan vatandaşlarına "dikkatli olmaları ve yerel yetkililerce tavsiye edilen güvenlik protokollerine uymaları" çağrısında bulunuldu.

Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiği ve tüm Hindistan vatandaşlarının güvenliğini sağlamak için İsrailli yetkililerle temas halinde olunduğu kaydedilen uyarıda, "ülke içinde gereksiz seyahatlerden kaçınılması ve sığınaklara yakın durulması" gerektiği belirtildi.

Air India, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarını askıya aldı

Hindistan hava yolu firması Air India, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'e ve bu kentten yaptığı uçuşları durdurma kararı aldı.

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, "Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde devam eden durum göz önünde bulundurarak, Tel Aviv uçuşlarımızı 8 Ağustos'a kadar askıya aldık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, uçuşların, "mürettebat ve yolcuların güvenliği" gerekçesiyle durdurulduğu belirtildi.