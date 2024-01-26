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Hindistan Cumhuriyet Günü'nü kutladı, Macron baş konuk oldu - Son Dakika
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Hindistan Cumhuriyet Günü'nü kutladı, Macron baş konuk oldu

Hindistan, Cumhuriyet Günü'nün 75'inci yıl dönümünü kutlama etkinlikleriyle Yeni Delhi'de kutladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkentte düzenlenen geçit törenine katıldı ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile birlikte özçekim paylaştı. Macron, Hindistan'dan 30 bin öğrenciyi Fransa'da eğitim görmeye davet etti.

Hindistan Cumhuriyet Günü\'nü kutladı, Macron baş konuk oldu
26.01.2024 - 11:45,  Güncelleme: 11:45
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Hindistan'da, ilk anayasasının kabul edilişiyle kurulan Cumhuriyet'in 75'inci yıl dönümü kapsamında kutlama etkinliği düzenlendi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan, Cumhuriyet Günü'nün 75'inci yıl dönümünü, ülkenin kültürel çeşitliliği ve askeri gücünü sergilediği etkinliklerle başkent Yeni Delhi'de kutladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkentte düzenlenen geçit töreninin baş konuğu oldu.

"Haydi kutlayalım!"

Macron, törenden önce X sosyal medya hesabından Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile bir "özçekim" paylaştı.

Emmanuel Macron, paylaşımında, "Sevgili dostum Narendra Modi, Hint halkı, Cumhuriyet Günü'nüzde size en içten dileklerimi sunuyorum. Sizinle birlikte olmaktan mutlu ve gururluyum. Haydi kutlayalım!" ifadelerini kullandı.

"Dostum Cumhurbaşkanı Macron, Hindistan'a hoş geldiniz"

Diğer yandan, Hindistan Başbakanı Modi de X sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Macron ile sarıldıkları fotoğrafa yer verdi.

Modi, paylaşımda, Macron'un Cumhuriyet Günü kutlamalarına katılmasını "büyük bir gurur kaynağı" olarak nitelendirerek, "Dostum Cumhurbaşkanı Macron, Hindistan'a hoş geldiniz. Kendisinin varlığı sadece uluslarımız arasındaki bağları güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda ortak dostluk ve işbirliği tarihimize önemli bir katkıda bulunuyor." dedi.

Fransa 2030'a kadar Hindistan'dan 30 bin öğrenci ağırlayacak

Macron, X sosyal medya hesabı üzerinden, Hindistan'dan 30 bin öğrenciyi Fransa'da eğitim görmeye davet ettiğini açıklayarak, "2030 yılında Fransa'da 30 bin Hintli öğrenci. Bu çok iddialı bir hedef ama ben bunu gerçekleştirmeye kararlıyım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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