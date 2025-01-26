Hindistan Cumhuriyeti 76 Yaşında

Hindistan'da Cumhuriyet'in 76'ncı yıl dönümü kapsamında kutlamalar yapıldı.
NDTV televizyonunun haberine göre, Hindistan'ın 26 Ocak 1950'de ilk anayasasının kabul edilişiyle kurulan Cumhuriyet'in 76'ncı yıl dönümü münasebetiyle başkent Yeni Delhi'de düzenlenen resmi geçit töreni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılımıyla başladı.
Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun onur konuğu olarak katıldığı törende, ülkenin kültürel çeşitliliği ve askeri gücü sergilendi.
Yaklaşık 5 bin dansçının 45 farklı performans sergilediği törende, ülkenin tarihi ve kültürel figürlerine de yer verildi.
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