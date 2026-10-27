Hindistan'da 21 haber kuruluşu, veri yasasına karşı Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi - Son Dakika
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Hindistan'da 21 haber kuruluşu, veri yasasına karşı Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi

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Hindistan'da 21 haber kuruluşu, gelecek yıl kademeli yürürlüğe girecek Dijital Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na karşı Yüksek Mahkemeye dilekçe verdi. Dilekçede yasanın basın özgürlüğünü ve gizli haber kaynaklarını tehdit ettiği öne sürülerek yasanın iptali talep edildi.

Hindistan'da 21 haber kuruluşu, ülkede gelecek yıl kademeli olarak yürürlüğe girmesi planlanan yeni "Dijital Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nu mahkemeye taşıdı.

The Indian Express gazetesinin haberine göre, 21 haber kuruluşu, Dijital Haber Yayıncıları Birliği (DNPA) vasıtasıyla, kişisel verileri koruma yasasına karşı Yüksek Mahkemeye dilekçe sundu.

Dilekçede, Yeni Delhi hükümetinin gizlilik yasasını "otosansür" şeklinde nitelendiren medya organları, bu yasanın "basın özgürlüğünü tehdit ettiğini" savundu.

Kuruluşlar dilekçede, yasa sebebiyle haber merkezlerinin kapanabileceğini, araştırmacı gazeteciliğin sekteye uğrayabileceğini ve gazetecilerin kaynaklarını tehlikeye atabileceğini ileri sürdü.

Yasanın, gizli kaynakların açığa çıkmasına ve hükümetin gazetecilerin haber kaynaklarını tespit etmesine yol açabileceğini öne süren kuruluşlar, Mahkemeden, yasanın iptalini talep etti.

DNPA'yı temsil eden avukat Madhavi Goradia Divan, yaptığı açıklamada, "Bu yasa, 'haber' kavramının tamamını değiştiriyor. Bu, bütünüyle bir 'ön sansür' rejimi demektir." ifadelerini kullandı.

Dilekçe veren kuruluşlar arasında ???????NDTV ve CNN-News18'in yanı sıra Hindistanlı milyarderler Mukesh Ambani ve Gautam Adani'ye ait bazı şirketler de bulunuyor.

Ulusal basında söz konusu başvuru, veri gizliliği yasasına karşı şimdiye kadar gerçekleştirilen "en dikkat çekici itiraz" şeklinde nitelendirildi.

Yeni Delhi hükümetinin hazırladığı "Dijital Kişisel Verilerin Korunması Kanunu"nun gelecek yıl kademeli olarak yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti yeni yasayla kişisel dijital verileri korumak ve internet bazlı platformlara daha katı uyumluluk zorunlulukları yüklemeyi hedefliyor.

Hükümetin tayin edeceği federal düzeyli Veri Koruma Kurulu, yasaya uymayan kuruluşlara 2,5 milyar Hint rupisine (26,2 milyon ABD doları) kadar para cezası verebilecek.

Kaynak: AA
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