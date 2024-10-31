Hindistan'da 7 Fil Öldü

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YENİ DELHİ, 31 Ekim (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesimindeki Madya Pradeş eyaletinde bulunan Bandhavgarh Kaplan Koruma Alanı'nda en az 7 fil hayatını kaybetti.

Yetkililer Çarşamba günü yaptığı açıklamada fillerin ölüm nedeninin henüz bilinmediğini belirterek bu amaçla otopsi yapıldığını söyledi. Yaban hayatı yetkilileri, fillerin böcek ilacı uygulanmış tarım ürünlerini tüketmiş olabileceğinden şüpheleniyor.

Birkaç gün önce 13 filden oluşan bir sürünün bölgede dolaşırken görüldüğünü belirten yetkililer, fillerin koruma alanı çevresindeki ekinleri tahrip ettiğini kaydetti.

Bir yetkili, "Salı günü koruma alanında 4 vahşi fil ölü bulundu. Bugün 3 fil daha öldü ve ölü sayısı 7'ye yükseldi. 3 fil tedavi görüyor. Biri tamamen iyileşirken 2 sağlıklı fil gözlem altında" dedi.

Hasta filleri tedavi eden sağlık ekipleri, Hindistan Yaban Hayatı Enstitüsü uzmanlarının rehberliğine başvuruyor.

Yerel hükümet koruma alanındaki fil ölümleriyle ilgili bir soruşturma başlatırken, Delhi merkezli Yaban Hayatı Suç Kontrol Bürosu da ölümleri araştırmak üzere bir komite kurdu.