Hindistan'da araç kazasında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da araç kazasında 15 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde meydana gelen araç kazasında 5'i kadın toplamda 15 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı. Kazanın, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu aracın devrilmesiyle gerçekleştiği belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve bazılarının durumu ağır. Hayatını kaybedenlerin aynı köyden olduğu ve düğün töreninden döndükleri ifade edildi. Kazada hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı ve Başbakan başta olmak üzere üst düzey liderler taziye mesajı gönderdi.

29.02.2024 10:03  Güncelleme: 10:03
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YENİ DELHİ, 29 Şubat (Xinhua) -- Hindistan'ın orta kesiminde yer alan Madya Pradeş eyaletinde Perşembe günü içinde seyahat ettikleri aracın kaza yapması sonucu 5'i kadın 15 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

Yerel bir polisin telefonla Xinhua'ya verdiği bilgiye göre kaza, Madya Pradeş'in Mandla ilçesinde yer alan Bichhiya bölgesinde, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu aracın devrilmesiyle gerçekleşti.

Yaralıların yerel bir hastaneye kaldırıldığını ve bazılarının durumunun ağır olduğu belirten polis, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.

Hayatını kaybedenlerin aynı köyden olduğu ve yakınlardaki bir yerde düzenlenen düğün öncesi törenden dönmekte oldukları belirtildi.

Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, Başbakan Narendra Modi ve diğer üst düzey liderler kazada hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Hindistan'da araç kazasında 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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