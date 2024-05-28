Hindistan'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da Aşırı Sıcak Hava Dalgası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Hindistan'ın Rajasthan eyaletinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Sıcaklıkların 49 santigrat dereceye yükseldiği eyalette, sıcak çarpması sonucu hastalananların sayısı da arttı. Meteoroloji idaresi, halka sıcağa maruz kalmamaları ve yeterli miktarda su tüketmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

28.05.2024 16:38
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YENİ DELHİ, 28 Mayıs (Xinhua) -- Hindistan'ın batısındaki Rajasthan eyaletinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililerin Salı günü yaptıkları açıklamaya göre, ölüm haberleri eyalette sıcaklığın 49 santigrat dereceye yükseldiği bir dönemde geldi. Rajasthan'da hemen hemen her yerde sıcaklıklar 45 santigrat derecenin üzerine çıktı.

Yerel yönetim, halkı sıcak hava dalgasına karşı önlem almaya davet eden bir tavsiye yayımladı.

Aşırı sıcaklarla boğuşan Rajasthan'da sıcak çarpması sonucu hastalananların sayısının Pazartesi günü 2.809'dan 3.622'ye yükseldiği bildirildi.

Meteoroloji idaresi, halka sıcağa maruz kalmaktan kaçınma ve serin yerlerde bulunma tavsiyesi verirken, susuzluk hissetmeseler de yeterli miktarda su içmelerini önerdi.

Hindistan'ın büyük bir bölümü an itibarıyla sıcak hava koşullarıyla mücadele ederken, halkın sağlığı ve geçim kaynakları bu durumdan ciddi oranda etkilenmiş durumda.

Meteoroloji idaresi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ülkede Nisan ayından Haziran ayına kadar aşırı sıcakların etkili olacağını, orta ve batıdaki yarımada bölgelerinin bu durumdan en kötü etkilenen bölgeler olacağını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

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