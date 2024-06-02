Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti

Hindistan\'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti

Hindistan'da genel seçimlerin son aşamasında aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi öldü. Ölenlerin ailelerine tazminat ödeneceği açıklandı.

02.06.2024 17:15
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Hindistan'da genel seçimlerin 7'nci ve son aşamasında, 33 seçim görevlisi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, Uttar Pradeş eyaleti Seçim Kurulu Başkanı Navdeep Rinwa, ülke genelindeki aşırı sıcakların seçim görevlilerini de etkilediğini vurguladı. Eyalette 33 seçim görevlisinin sıcaklar nedeniyle hayatını kaybettiğini belirten Rinwa, bu sayıya seçim esnasında görevli temizlik ve güvenlik personelinin de dahil olduğunu kaydetti. Rinwa, ölenlerin ailelerine 1,5 milyon rupi (yaklaşık 18 bin dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı.

Hindistan'da 33 Seçim Görevlisi Sıcaklar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

GEÇEN HAFTA 40 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Aşırı sıcakların etkili olduğu Hindistan'da geçen hafta hava koşulları nedeniyle 40 kişi hayatını kaybetmişti. Başkent Yeni Delhi'de 52,9 dereceyle tüm zamanların en yüksek sıcaklığı kaydedilmişti.

HİNDİSTAN GENEL SEÇİMLERİ

Hindistan'da 19 Nisan'da başlayıp dün biten seçimler kapsamında yaklaşık 968 milyon seçmen, Halk Meclisi üyelerini belirlemek için oy kullandı. Son seçimlerden galip çıkan Başbakan Narendra Modi, başında olduğu Bharatiya Janata Partisi (BJP) liderliğinde kurulan "Ulusal Demokratik İttifakı (NDA)" ile birçok muhalefet partisinin "Hindistan Ulusal Kalkınma Kapsamlı İttifakı (INDIA)" adı altında toplandığı geniş koalisyona karşı yarıştı.

Hindistan'da 33 Seçim Görevlisi Sıcaklar Nedeniyle Hayatını Kaybetti

Seçmenler, ülkedeki 28 eyalet ile "Birlik Toprakları" adı verilen 8 özel yönetim bölgesini kapsayan 7 aşamalı genel seçimler çerçevesinde 19 ve 26 Nisan'da, ayrıca 7, 13, 20, 25 Mayıs ve 1 Haziran'da oy verdi. 7 aşamalı genel seçimlerde oy verme işlemleri dün sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle 33 seçim görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Murat Çoker: arap yagı surun guzelce yanın 1 1 Yanıtla
  • Cihan Ramazan: Başörtülü erkekler Türkiye’ye de gelsin. Burada her inanca saygı var. 1 0 Yanıtla
  • Kemsl: gelişmemiş ülkelerde insanlar, nezle olur gibi ölüyorlar 0 0 Yanıtla
  • Hasan null: Pislikten ölmüştür. 0 0 Yanıtla

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