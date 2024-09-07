Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.
Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, Lucknow'da 3 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.
Yetkililer, antrepo olarak kullanılan binada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.
Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade eden yetkililer, olayın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Son Dakika › Güncel › Lucknow'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
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