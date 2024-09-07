Lucknow'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Lucknow'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi. Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

07.09.2024 21:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Lucknow kentinde bir binanın çökmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Hindistan'ın NDTV kanalının haberinde, Lucknow'da 3 katlı bir binanın çöktüğü belirtildi.

Yetkililer, antrepo olarak kullanılan binada ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğünü, 24 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Olaya ilişkin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifade eden yetkililer, olayın sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Hindistan, Güvenlik, Lucknow, Güncel, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lucknow'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:50 Macron’un “başbakan“ tercihi Fransa’yı karıştırdı Binlerce kişi sokaklarda Macron'un "başbakan" tercihi Fransa'yı karıştırdı! Binlerce kişi sokaklarda
19:30 “Kılıçlı yemin“ tartışması büyüyor Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin "Kılıçlı yemin" tartışması büyüyor! Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Bunu milletimiz affetmez, vazgeçin
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
18:21 Adalet Bakanı Tunç’tan Engin Polat’ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez Adalet Bakanı Tunç'tan Engin Polat'ın tahliyesine ilk yorum: Tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
09:33 Kayıt parası için ’’Şehir efsanesi’’ diyen Bakan Tekin’i zora sokacak video Kayıt parası için ''Şehir efsanesi'' diyen Bakan Tekin'i zora sokacak video
09:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu
08:47 Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı’dan hamle gecikmedi Acun Ilıcalı düğünden boy boy poz paylaştı, Şeyma Subaşı'dan hamle gecikmedi
08:44 Yüreklerimiz ağza geldi Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı Yüreklerimiz ağza geldi! Arda Güler, Galler maçının son anlarında sakatlandı
08:29 En pahalısı 89 TL oldu Bir sigara grubuna daha zam geldi En pahalısı 89 TL oldu! Bir sigara grubuna daha zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2024 22:27:19. #1.13#
SON DAKİKA: Lucknow'da Bina Çöktü: 5 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement