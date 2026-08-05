Hindistan'da Chandipura Virüsü Salgını - Son Dakika
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Hindistan'da Chandipura Virüsü Salgını

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Chandipura virüsü nedeniyle 22 çocuk hayatını kaybetti, ulusal müdahale ekibi görevlendirildi.

Hindistan'da hükümet, 22 çocuğun beyin iltihaplanmasına yol açan Chandipura virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından ulusal müdahale ekibi görevlendirdi.

Hindistan Sağlık Bakanlığından 22 çocuğun ölümüne yol açan Chandipura virüsüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde virüsle mücadelede sağlık ekiplerine yardımcı olmaları için ulusal müdahale ekibinin görevlendirildiği belirtildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre Chandipura virüsü, muson döneminde tatarcık sinekleri, sivrisinekler ve keneler aracılığıyla bulaşıyor.

Bulaştığı kişilerde beyin iltihaplanmasına sebep olan virüs, hastalanan kişilerin ölümüne yol açabiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da Chandipura Virüsü Salgını - Son Dakika

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